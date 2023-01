Goodyear vai despedir 500 trabalhadores

Não se sabe ainda se os cortes vão afetar o Luxemburgo, onde o grupo norte-americano é um dos maiores empregadores.

A fabricante de pneus Goodyear anunciou que vai despedir 500 trabalhadores.

O anúncio foi feito num comunicado. De acordo com a revista Paperjam, os despedimentos previstos representam 5% do total de efetivos do grupo. Segundo a revista, a empresa justifica a decisão com os resultados do quarto trimestre que ficaram aquém das expetativas devido a um “contexto industrial muito mais fraco”, sobretudo na Europa.

Não se sabe ainda se os cortes vão afetar o Luxemburgo, onde o grupo norte-americano é um dos maiores empregadores.

Apesar de as empresas do grupo terem tido bons resultados, as perspetivas macroeconómicas a curto prazo são incertas, em parte devido à inflação.

A Paperjam refere também que a procura por pneus caiu 12% na região Europa/Médio Oriente/África.





