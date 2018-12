Um português residente no Luxemburgo está a ser procurado pelas autoridades em Portugal, suspeito de posse de munições de guerra.

GNR apreende munições de guerra a português emigrante no Luxemburgo

De acordo com o jornal "O Minho", a GNR apreendeu dezenas de munições de calibre de guerra, na Vila do Gerês, durante uma busca domiciliária, no fim de semana, à casa de emigrante.



Os militares da GNR levaram a cabo a busca depois de uma alegada ameaça com arma de fogo a funcionários de um hotel da Vila no Gerês, na semana passada.



Durante a operação, as autoridades acabariam por encontrar na casa do suspeito material de guerra, inclusive munições para espingardas G3, de uso militar, assim como munições de calibre nove milímetros, que só podem ser usadas pelas forças armadas e de segurança.

Ainda de acordo com o jornal "O Minho", o suspeito está a monte desde sexta-feira, tem 20 anos, é natural da Vila do Gerês, mas está há vários anos emigrado no Luxemburgo.