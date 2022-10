Fã de Mussolini, líder de movimentos de direita, contra o movimento LGBT e o aborto, fã da "família natural", Giorgia Meloni torna-se, a partir de agora, a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra de Itália.

Giorgia Meloni. Esta é a primeira mulher líder do Governo (de direita) italiano

Giorgia Meloni não é uma mulher de consensos mas está a liderar um novo - e importante - capítulo do seu país. A líder do Partido Irmãos de Itália (FdI) vai assumir a liderança de um Governo de coligação de direita, tornando-se a primeira mulher a ocupar este cargo em Itália.

A sua ascensão foi meteórica e em 2006, aos 29 anos, foi eleita pelo AN para a Câmara dos Deputados, na qual foi vice-presidente até 2008, quando foi nomeada Ministra da Juventude no Governo do primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

Reviver o passado em Roma Aqueles que conhecem a História sabem como termina este filme que começa com pompa e arrogância: em desastre.

Em 2012, fundou o Irmãos da Itália, partido considerado como o novo herdeiro do Movimento Social Italiano-Direita Nacional (MSI), e manteve Sílvio Berlusconi como aliado, aproximando-se também da Liga, partido de Matteo Salvini, nas eleições de 2013. Em 2014, Meloni torna-se presidente do FdI.

Dois anos mais tarde, tentou ganhar a autarquia de Roma, sem sucesso, mas ganhou grande popularidade ao fazer campanha durante a gravidez.

Já em 2018, nas eleições gerais, obteve 4,3% dos votos e o FdI tornou-se o quinto partido do país.Em 2021, foi o único partido de oposição ao Governo de Unidade Nacional do primeiro-ministro cessante, Mario Draghi.

Valores cristãos

Meloni considera importante uma Europa voltada para o que chama de "valores cristãos". Apoia a “família natural”, é muito crítica da ideologia de género, mostra-se contrária ao que classifica do ‘lobby gay’, condena o aborto, deseja maior segurança das fronteiras europeias, é contra a migração em massa e contra a violência islâmica. É próxima de partidos de extrema-direita europeus, como o espanhol Vox, e é admiradora do Presidente da Hungria, o ultraconservador Victor Órban.

A 10 de agosto, em plena campanha eleitoral, Meloni publicou um vídeo em inglês, francês e espanhol para se distanciar do fascismo. "A direita italiana relegou o fascismo à História há décadas, condenando inequivocamente a privação da democracia e as infames leis antijudaicas. E, obviamente, também é inequívoca a nossa condenação do regime nazi e do comunismo”, declarou.

Família de mulheres

Nascida em 15 de janeiro de 1977 em Roma, a líder dos FdI teve um início de vida difícil. A sua mãe, Anna, teve que criá-la sozinha, juntamente com a irmã mais velha Arianna, depois de o pai as ter abandonado e partido para as Ilhas Canárias.

Anna conseguiu vender o que restava da casa em que moravam e mudaram-se para o bairro operário de Garbatella, onde Giorgia Meloni entrou em contacto com a política.

Aos 15 anos, em 1992, Meloni decidiu entrar para a Frente da Juventude, uma organização do antigo Movimento Social Italiano (MSI), partido neofascista fundado em 1946 por seguidores do falecido ditador Benito Mussolini.



Na juventude, era admiradora confessa de Mussolini, que governou a Itália entre 1922 a 1943, num governo que apoiou a Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial. Em 1996, tornou-se responsável pelo movimento estudantil do partido Aliança Nacional (AN), o novo rosto do MSI. Num programa do canal de televisão France 3, declarou: "Mussolini foi um bom político, tudo o que fez, fez pela Itália".

No seu percurso político, foi eleita conselheira da província de Roma pelo AN, liderado por Gianfranco Fini, em 1998 e, posteriormente, Meloni foi nomeada em 2004 presidente da Ação Jovem, a secção juvenil da AN, e tornou-se a primeira mulher presidente de uma organização juvenil de direita.

Vive com o jornalista Andrea Giambruno, e com filha de ambos, Ginevra.

Na sexta-feira, a líder foi encarregada pelo Presidente, Sergio Mattarella, de formar governo em Itália, anunciou o secretário-geral da presidência.

Meloni assumiu a responsabilidade, tornando-se na primeira mulher a ser chamada para o cargo na história do país. Deve tomar posse no sábado de manhã no Palácio do Quirinal.

Com agência Lusa.



