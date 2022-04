Em 2018, o que seria um procedimento médico relativamente normal em França tornou-se o pesadelo de uma vida para Verónique Scheins. O médico que a operou saiu do país e exerceu, durante anos, no Luxemburgo. Em março, foi extraditado e preso e o Governo está agora a avaliar a lei de controlo dos registos criminais dos médicos.

Ginecologista condenado em França exercia no Luxemburgo

O caso remonta a 2018 mas tem implicações que se estendem por uma vida. Uma investigação da RTL refez todos os acontecimentos até à extradição e prisão do ginecologista alemão cujo erro clínico incapacitou Véronique Scheins, 54 anos, para vida.

Em maio desse ano, a paciente deu entrada para uma histeroscopia. Trata-se de uma operação cirúrgica relativamente banal para visualizar o interior do útero através da inserção de um histeroscópio (um tubo com uma pequena câmara). Um ginecologista (cuja identidade não foi revelada) decidiu realizar esta operação para verificar a presença de um fibroide. E, a partir daqui, tudo correu mal.

Um "carniceiro"

O médico de 50 anos foi acusado por Veronique de "ato de tortura". Na descrição da operação, presente no acórdão do Tribunal de Recurso de Grenoble, lê-se: "Às 15 horas, o médico colocou um espéculo e efetuou uma dilatação do colo uterino e depois introduziu o histeroscópio com o ressetor" mas um estagiário que estava a assistir disse ter "visto fibras musculares em vez da cavidade uterina" e perguntou ao médico se tinha feito um caminho errado. Este continuou. Uma enfermeira "relatou uma queda súbita da tensão arterial e perguntou ao médico se havia uma complicação, mas ele não respondeu e continuou com o procedimento", lê-se.

Outros profissionais entraram na sala de operações e o médico sentou-se imóvel entre as pernas do paciente, ainda a segurar o histeroscópio enquanto os médicos realizavam procedimentos de emergência no paciente. Os peritos afirmaram que a atitude do médico era "incompreensível", que ele tinha obviamente feito uma "viagem falsa" mas que tinha deixado o histeroscópio no lugar e começado a ressecção cegamente (a câmara a ser coberta de sangue na altura), o que é uma "contraindicação absoluta".

O médico tinha "literalmente arado através da parede pélvica direita de Veronique Scheins e dilatado as artérias e veias". Os peritos que analisaram o caso concluíram que "a responsabilidade recaía inteiramente" com o ginecologista. Num artigo publicado em Le Parisien em 2018, o hospital de Montélimar chegou mesmo a descrever o ginecologista como um "carniceiro".

Véronique Scheins foi então transferida de emergência para o hospital Édouard Herriot em Lyon, em coma, tendo o útero e peritoneu perfurados e a artéria femoral cortada, o que levou a uma hemorragia massiva. "Sou um milagre", disse, citada pela RTL.

"Sou apenas uma cabeça"

Quatro anos depois, para além da batalha legal cheia de entraves, Véronique vive uma vida marcada pelo incidente.

Os efeitos secundários são inúmeros. Uma perícia judicial em dezembro de 2019 concluiu que o tinha um défice físico de 55%. Ou seja, mal consegue ficar de pé e movimenta-se numa cadeira de rodas, para além de usar um espartilho 24 horas por dia. A cada seis meses, e para o resto da sua vida, terá de se submeter a uma cirurgia para mudar um cateter que a faz urinar frequentemente. "Ir de férias, dar um passeio, sair, etc., já não é possível para mim. Estou presa a casa e à minha casa de banho. Dia e noite. E isto não é normal. Fui para o hospital com os meus próprios pés, e agora sou uma sombra. Sou apenas uma cabeça", disse.

Violência ginecológica

Véronique quer que o que lhe aconteceu sirva de exemplo para acabar com o tabu em torno da violência ginecológica e erros médicos. "Os erros médicos em França situam-se entre 30.000 e 50.000 vítimas por ano. E quantos mais estão encobertos ou passam despercebidos? Portanto, gostaria realmente de formar uma associação [...] para travar este tabu", afirmou.

Sophie Jonquet, advogada do caso, descreve à RTL um caso "fora do comum". Desde o início, o ginecologista não cooperou, diz Jonquet, "e foi encontrado graças a um mandado". Foi depois colocado sob supervisão judicial, com a obrigação de residir em território francês.

Em maio de 2019, foi excluído da lista de médicos e seguiu-se um recurso ao tribunal penal de Valence, que o condenou em junho de 2021 a dois anos de prisão e a uma proibição permanente de exercer em território francês. O arguido recorreu e mudou de vida.

"Obteve uma autorização para praticar, exceto para cirurgia"

A 19 de janeiro de 2022, o Tribunal de Recurso de Grenoble declarou o ginecologista "culpado do crime de ferimento involuntário", condenou-o a dois anos de prisão (pena suspensa de seis meses) e confirmou a proibição de exercer a sua profissão. Foi finalmente emitido um mandado de captura com execução imediata.

E onde estava? No Luxemburgo, registado na associação médica luxemburguesa. "De acordo com o que percebi com o Ministério da Saúde no Luxemburgo, ele obteve uma autorização para praticar, exceto para cirurgia ou procedimentos invasivos", afirma a advogada de Véronique. Uma autorização "um pouco hipócrita na mesma".

O seu advogado de defesa francês Pascal-Pierre Garbarini, confirmou que este tinha sido extraditado para França e preso a 10 de março. Para o advogado, à prisão é "incompreensível, porque foi condenado como se tivesse cometido um ato deliberado", e como se "tivesse voluntariamente tencionado prejudicar a mulher em questão".

"Mesmo que não esconda a falha inicial" do ginecologista, o advogado enumera uma "sucessão de disfunções" que teriam agravado o estado de Véronique Scheins, desde "a intervenção de outros cirurgiões durante a operação", até à transferência para o hospital de Lyon ou o hospital de Montélimar não ter, nessa altura, um cirurgião vascular.

Uma coisa é certa, diz o advogado, o ginecologista "tinha todas as possibilidades de ir praticar no Luxemburgo", mesmo com autorização parcial. O advogado defendeu ainda que este não fugiu à justiça, uma vez que, sendo alemão, poderia ter voltado para a Alemanha. "Tudo o que tinha de fazer após a audiência era na Alemanha e não podia ter sido extraditado, uma vez que os países não extraditam os seus próprios nacionais! E mesmo assim não o fez", defende.

Tornar mais rigorosa a lei que rege as licenças dos médicos

No Grão-Ducado, o caso levantou a questão sobre o registo criminal dos médicos. Em 2020, o Ministério da Saúde foi questionado numa pergunta parlamentar, e declarou que tinha reagido imediatamente ao instruir a Faculdade de Medicina para analisar o problema. Esta análise levou à vontade de tornar mais rigorosa a lei que rege as licenças dos médicos para exercer a profissão.

"A lei alterada de 29 de Abril de 1983 sobre o exercício das [profissões] de médico, dentista e veterinário deve ser adaptada para introduzir uma nova norma jurídica. Esta regra foi prevista para que, no caso de uma pessoa que tenha uma licença para exercer no Luxemburgo numa destas três profissões, que tenha sido sancionada noutro país e cuja licença para exercer tenha sido suspensa como parte desta sanção, essa pessoa perca o seu direito a exercer no Luxemburgo durante o mesmo período", lê-se numa resposta parlamentar.





