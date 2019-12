Os jovens que nasceram depois de 1997 estão mais preocupados em ter boas notas do que com a bebida ou a gravidez indesejada.

Sociedade 2 min.

Geração Z está stressada, deprimida e obcecada com os exames

Madalena QUEIRÓS Os jovens que nasceram depois de 1997 estão mais preocupados em ter boas notas do que com a bebida ou a gravidez indesejada.

A maioria das pesquisas feitas, até agora, sobre a geração Z sugere que os jovens de hoje são menos hedonistas, mais bem comportados e mais solitários do que nunca. Um relatório recente do "Pew Research Centre", revelado pela revista "The Economist", revela quais as preocupações e medos desta nova geração. No final de 2018, este centro entrevistou 920 norte-americanos entre 13 e 17 anos de idade sobre os problemas que afetavam os seus amigos. Os dados mostram que eles estão muito menos preocupados com os antigos problemas da adolescência, como a gravidez não planeada e o consumo excessivo de álcool, do que com a saúde mental. Cerca de 70% dos entrevistados achavam que a ansiedade e a depressão eram um problema importante entre jovens da sua idade. Os adolescentes de famílias mais pobres apontam mais problemas de comportamento, do que os de famílias com maiores rendimentos, mas as preocupações com a saúde mental parecem afetar ambos os grupos igualmente.

O que está a causar um stress e um desânimo tão generalizados entre os jovens? Uma resposta pode ser o fato as redes sociais estarem a fazer com que os adolescentes se sintam mais isolados dos seus amigos e atormentados pelos seus pares. Mais da metade dos entrevistados pelos investigadores que elaboraram este estudo consideram o 'bullying' como um grande problema. Outro motivo pode é a preocupação com os resultados académicos. Os membros da geração Z, ainda mais do que os milenares anteriores, parecem ter mais vontade de obter notas máximas. Dois terços dos entrevistados da pesquisa de Pew disseram que não sentem nenhuma pressão para ficar bêbados, enquanto 90% se sentem pressionados para ter bons resultados na escola.

Uma explicação final pode ser o fato das pessoas de todas as idades se tornaram mais ansiosas e deprimidas (ou pelo menos mais dispostas a falar sobre isso). Pesquisas com estudantes universitários norte-americanos mostram que a proporção de pessoas que relatam tendências depressivas tem aumentado desde pelo menos a década de 1950. Hoje quase um quinto dos adultos do país tem um problema de saúde mental, segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental. A OMS estima que a depressão e os distúrbios de ansiedade custam à economia global cerca de 900 biliões de euros por ano. A OMS calcula que investir mais no tratamento psiquiátrico ajudaria a aliviar parte desse fardo.