As ossadas de quatro pessoas que viveram na Europa há 45 mil anos acabam de lançar alguma luz sobre um dos capítulos desconhecidos da história da nossa espécie.

Sociedade 4 min.

Genoma europeu mais antigo revela cruzamento sexual com Neandertais

As ossadas de quatro pessoas que viveram na Europa há 45 mil anos acabam de lançar alguma luz sobre um dos capítulos desconhecidos da história da nossa espécie.

Explica o El País, citando informações reveladas na quarta-feira pela revista Nature, que entre os restos ósseos está o crânio sem rosto de uma mulher que viveu no que é agora a República Checa. Os restos dos outros três indivíduos, todos do sexo masculino, foram encontrados numa caverna na Bulgária, juntamente com colares e ferramentas típicas dos primeiros grupos de humanos modernos. Duas equipas de paleoantropolólogos conseguiram extrair ADN suficiente destes fósseis, os mais antigos conhecidos da nossa espécie, para reconstruir todo o seu genoma.



Os resultados mostram que um dos homens búlgaros tinha um parente Neandertal há menos de 180 anos. Os outros três indivíduos também tinham parentes dessa espécie. Todos eram descendentes de híbridos resultantes de sexo entre Neandertais e Sapiens. O genoma da mulher da República Checa também contém 3% de ADN Neandertal. Antes deste estudo, apenas eram conhecidos os genomas de dois Homo sapiens da época, um que viveu na Sibéria há cerca de 45 mil anos e outro que viveu na Roménia há cerca de 40 mil anos. Ambos transportavam ADN de Neandertal mas na realidade o segundo era um tetravô de um Neandertal.

Todas estas evidências, dizem os autores do estudo, mostram que a reprodução cruzada entre os Neandertais e os humanos modernos foi muito mais frequente e recente do que se pensava anteriormente. Na verdade, os resultados apoiam a teoria de que os Neandertais nunca foram completamente extintos, mas foram absorvidos pelos grupos Sapiens, que os aceitaram no seu seio.

"A interação com os Neandertais deve ter sido extremamente frequente", explicou Svante Pääbo, o geneticista sueco que revolucionou a investigação da evolução humana através da análise de ADN antigo e que obteve o primeiro genoma completo de um Neandertal. "O mais surpreendente é que os três indivíduos da Bulgária [e o da República Checa] tiveram antepassados do Neanderthal na sua história recente", sublinha Pääbo, que é o autor principal da análise dos fósseis búlgaros, publicada na Nature. "Isto diz-nos que os humanos modernos primitivos se entrelaçaram com os Neandertais numa base frequente quando os encontraram. É possível que parte da explicação para o desaparecimento dos Neandertais seja que foram simplesmente absorvidos por grupos maiores da nossa espécie", sustentou.

Estes novos dados completam uma história de sexo interespécies que se estendeu por dezenas de milhares de anos. A primeira evidência de cruzamentos consanguíneos foi encontrada no genoma de um Neandertal que viveu há 100 mil anos nas montanhas Altai da Sibéria e transportava uma fração significativa de ADN sapiens. Então, há cerca de 60 mil anos, grupos de Sapiens que tinham saído de África em busca de novos territórios encontraram-se com os Neandertais e voltaram a cruzar-se. O último capítulo aconteceu na Europa há cerca de 45 mil anos e, a julgar pelas provas, foi generalizado. Como resultado deste cruzamento, todos os humanos atuais, fora de África, transportam 2% de ADN Neandertal.

Num artigo complementar aos estudos, o geneticista Carles Lalueza-Fox lança uma hipótese ousada. Há provas suficientes de que os Sapiens tiveram filhos com Neandertais, cuidaram deles e assumiram-nos como seus, mas quase não há provas do contrário, explicou.

"É possível que os humanos modernos tenham tolerado híbridos e os Neandertais não o tenham feito. Ou pode ser que os Neandertais tenham rejeitado a sua descendência híbrida assim que nasceram", escreve Lalueza-Fox. O geneticista explicou que os grupos de Neanderthal eram muito pequenos e consanguíneos, fechados e isolados uns dos outros. Entretanto, os grupos Sapiens poderiam ter sido mais amplos e mais sociais, abertos ao contacto e à colaboração com outros. Em qualquer caso, "a assimilação dos Neandertais é um cenário muito possível, de modo que os únicos que sobrevivem no final são aqueles que acabam por se juntar aos grupos Sapiens. Então o seu sinal genético é diluído com a passagem do tempo", afirmou.

A paleoantropóloga María Martinón-Torres acredita que estes estudos "dizem-nos que apenas os humanos modernos que tiveram contacto íntimo com os Neandertais entraram na Europa, ou por outras palavras, que os Homo sapiens que finalmente conseguiram entrar na Europa o fizeram através de uma relação próxima com os Neandertais". No entanto, adverte para uma limitação. "Não podemos generalizar demasiado a partir de estudos baseados em poucos indivíduos, podemos imaginar quão controverso seria se fizéssemos inferências sobre a origem de uma cultura ou de uma população atual a partir do estudo genético de apenas quatro pessoas?



A análise genética destes restos revela migrações e extinções de grupos humanos anteriormente desconhecidos. Os humanos atuais na Ásia e nas Américas ainda transportam algum ADN do grupo humano que viveu na Bulgária há 45 mil anos, o que implica que este grupo migrou para leste e conseguiu sobreviver. Em contraste, o grupo da mulher da República Checa, cuja análise é publicada na Nature Ecology & Evolution, desapareceu para sempre sem deixar vestígios nas populações atuais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.