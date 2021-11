Gatos, cachorros e golfinhos. França aprova lei contra o abuso de animais

O novo diploma refere que os animais, que têm de estar registados obrigatoriamente num cadastro nacional, só podem ser usados no circo num período transitório de seis anos, findo o qual a sua utilização passa a estar proibida e a ser punida com contra-ordenações. É proibida a utilização no circo das seguintes espécies: macacos, elefantes, tigres, leões, ursos, focas, crocodilos, pinguins, hipopótamos, rinocerontes, serpentes e avestruzes.