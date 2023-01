Henrique Raposo deve ser avaliado como um trapaceiro que vende gato por lebre. A cada pobre o seu fármaco, o seu terapeuta e o seu psiquiatra. A cura da pobreza foi encontrada... Viva o arbitrista e profeta que inventou, finalmente, a cura!

Diogo RAMADA CURTO

Na última Revista do Expresso (20-1-2023), o cronista Henrique Raposo publicou um artigo que, se fosse apresentado como trabalho académico, teria com certeza nota negativa. A razão que me leva a julgar o mesmo texto à luz de critérios escolares prende-se com o simples facto de o seu autor fazer questão em assinar o seu texto mostrando os seus títulos de licenciado em história e mestre em ciência política. À luz destas duas credenciais – que criam responsabilidades acrescidas, ainda por cima num órgão de comunicação que se rege por propósitos éticos e editoriais elevados e com grande sentido da responsabilidade – , Raposo deve ser avaliado como um trapaceiro que vende gato por lebre.



O seu artigo baseia-se, antes de mais, na leitura apressada de um número reduzido de outros artigos, que lhe permitem multiplicar nomes de autores e termos ingleses, tais como “disruption of feedback inhibition”, dando a impressão de dominar um campo científico e estar em posição de anunciar uma grande ruptura, bem como um remédio para todos os males.

Na impossibilidade de comparar todos os autores e artigos em que ele se baseia, concentro-me em Israel Rosenfield e Edward Ziff e no seu trabalho intitulado “Epigenetics. The Evolution Revolution: Can the effects of trauma and stress be transmitted over generations?” (New York Review of Books, 7-6-2018). É nele que se encontra a referência a duas autoras que, muito provavelmente, Raposo também cita: a bióloga Nessa Carey, The Epigenetics Revolution (2012); e a médica pediatra Nadine Burke Harris, The Deepest Well: Healing The Long-Term Effects Of Childhood Adversity (2018).

Raposo recorre à técnica de baralhar e voltar a dar no que respeita às referências que vai picando num número limitado de textos. Tudo isso, sem nunca derrapar no plágio, uma acusação fácil, de que estará bem consciente e que consegue evitar. Aos quatro autores acabados de referir – Rosenfield, Ziff, Carey e Burke Harris – atribui-lhes a paternidade da revolução epigenética. Mas será mesmo assim? Não serão anteriores os estudos sobre os efeitos genéticos das mulheres grávidas, durante a fome de Inverno causada na Holanda pela ocupação nazi, referidos por Ronsenfield e Ziff?

Raposo mobiliza, igualmente, o debate entre Lamarck, um cientista do século XVIII, e Darwin do século XIX. Um debate que serviu, aliás, de ponto de partida no artigo de Ronsenfield e Ziff, para explicar que a dita revolução epigenética se constitui numa vitória do primeiro em relação ao segundo, ou seja, aquilo que uma pessoa sofre na sua vida produz alterações genéticas. Sempre a cavalo no mesmo artigo do New York Review of Books, Raposo chega a conclusões bem diferentes das alcançadas pelos seus autores.

(i) Por um lado, Rosenfield e Ziff falam, sobretudo, das consequências no funcionamento genético do abuso das crianças, traumas, fome e preconceitos étnicos, enquanto Raposo se afunila na questão das crianças pobres que, sujeitas a traumas ou que crescem no “stresse crónico da pobreza”, alteram a sua genética. Voltaremos a esta relação de causalidade tida como muito mais multifactorial, no dizer dos entendidos que não Raposo.

(ii) Por outro lado, há que reconhecer que Rosenfield e Ziff tratam os efeitos epigenéticos do stress como um campo de estudos que necessita de mais investigação, tanto do ponto de vista dos humanos como dos animais. Neste sentido, assumem uma postura mais dubitativa e científica, enquanto Raposo se apresenta como uma espécie de sabichão que não tem dúvidas, nem hesita em dizer que dentro da revolução epigenética se destaca “um campo novo que pode ser descrito como ‘neurociência da pobreza’”. Um campo que ele finge conhecer bem, com largos conhecimentos da neurociência. Numa atitude que faz sorrir qualquer médico neurologista...

O argumento inicial e principal de Raposo – que vai sofrendo algumas correcções, ao longo do seu artigo, ou seja, à medida que se vai distanciando do texto de Rosenfield e Ziff , substituindo-o por outras fontes de inspiração – é o seguinte: o comportamento à pobre reveste a forma de um conjunto de sintomas da saúde mental, a saber, o stress, o trauma, a depressão, a ansiedade e até a esquizofrenia dos pobres criam um cérebro que é biológica e quimicamente diferente, é “como se o stresse crónico da pobreza quebrasse o termóstato emocional do cérebro”.

A respeito do argumento acabado de enunciar, o segundo artigo que necessitaria de ser escrutinado e comparado com o de Raposo é da autoria de Christian H. Cooper, “Why Poverty Is Like a Disease: Emerging science is putting the lie to American meritocracy” (Nautilus, 17-4-2017). Assim, se a pobreza é como uma doença, se esta última for curada, acabar-se-á com a pobreza. E quais os instrumentos para curar a “psique da pobreza”? No dizer de Raposo, bastará que se administre “a tríade da terapia: o fármaco, a terapia clássica (conversa privada ou em grupo) e a terapia corporal”. Mas bastará mesmo?

Há ainda outras consequências que se retiram dessa série de relações causais que formam o argumento de Raposo. Na sua relação mais simplificada, elas dispõem-se do seguinte modo: o stress dos pobres provoca alterações genéticas que se forem corrigidas e tratadas como problemas de saúde mental farão desaparecer a pobreza. De facto, o eugenismo dos séculos XIX e primeira metade do século passado pensava quase nos mesmos termos o apuramento da raça (tendo a acompanhá-lo, na área da criminologia, Cesare Lombroso). Bastava actuar sobre a genética ou, então, exterminar os anormais para se obter uma sociedade melhor.

Raposo prefere estabelecer uma correlação entre, de um lado, os pobres, a pobreza e o comportamento à pobre e, por outro lado, as doenças mentais. Mas será que as classes pobres detêm uma espécie de monopólio do stress, da depressão e da esquizofrenia? Tenho muitas dúvidas. De igual modo, pouco importa que os cientistas sociais, incluindo um conjunto já significativo de sociólogos portugueses como Luís Capucha, Fernando Diogo e Rui Pedro Pinto, tenham procurado refletir sobre as categorias sociais associadas à pobreza e à impossibilidade de as tratarmos em bloco. Mas Raposo não se mete em confusões, nem está disposto a alimentar uma sociologia reflexiva, que ponha em causa categorias do senso comum, inspirada em Bourdieu e Loic Wacquant. Limita-se a tratar a pobreza e os pobres como uma categoria instrumental, a qual integra todos os excluídos de uma sociedade de mercado que dispõe de um Estado mínimo. É o mercado e o seu bom funcionamento; os pobres que dele estão excluídos terão de ser tratados como doentes mentais.

Munido dos seus conhecimentos de uma neurociência da pobreza e de categorias como a de pobres e pobreza, Raposo chega ao fim do seu artigo com uma solução para os problemas políticos. Uma solução que tanto pode circular como artigo, como ser vendida sob a forma de relatório num think-tank qualquer de políticas públicas neo-liberais.

Que o Estado Social deixe de redistribuir subsídios aos pobres que, de qualquer modo, não querem trabalhar, porque padecem de doenças mentais. Que esse mesmo Estado Social coloque, isso sim, na primeira linha de combate à famigerada pobreza os agentes da cura: “o terapeuta, o psicólogo e o psiquiatra”. Eis a solução!

Raposo actua bem à maneira dos arbitristas do Quijote que, com um golpe mágico caricaturado de Cervantes a Quevedo, reduziam o que era complicado a um sistema e a um número reduzido de relações causais. Para depois, proporem soluções práticas e concretas destinadas a resolver a questão das finanças do Estado. Raposo vai longe, mesmo muito longe. É um homem de visão. Pica daqui e dacolá, distorce o sentido de investigações científicas apresentadas com contenção e reserva, pelo muito que há ainda para conhecer, e avança com a cura para os males. Mais do que um arbitrista, pronto a circular pelos gabinetes e think-tanks, ele é já mais um profeta que traz consigo a boa nova dos novos tempos. A cada pobre o seu fármaco, o seu terapeuta e o seu psiquiatra. A cura da pobreza foi encontrada... Viva o arbitrista e profeta que inventou, finalmente, a cura!

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

