Uma situação que, na opinião dos jovens liberais, poderia ser melhorada com a a criação de uma polícia comunal.

Capital

Gare, Bonnevoie e Hamilius. Juventude Liberal quer mais polícias nas ruas

A Juventude Democrata do Luxemburgo (JDL) reivindica um reforço da política de segurança na capital. Segundo a JDL, a segurança na Cidade do Luxemburgo piorou nos últimos anos, sobretudo na bairro da Gare, mas também em Bonnevoie e no centro Hamilius.



Uma situação que, na opinião dos jovens liberais, poderia ser melhorada com uma presença mais acentuada de polícias no terreno e com a criação de uma polícia comunal.

Perigo na Gare Há queixas de mulheres vítimas de agressões sexuais nos transportes públicos da capital. Os assaltos violentos no bairro da Gare e Bonnevoie aumentam e com eles cresce o medo da população. É urgente tomar medidas, e ouvir os cidadãos, diz ao Contacto a conselheira comunal Ana Correia da Veiga.

Os jovens do Partido Democrático (DP) defendem que os agentes da polícia também deveriam fazer mais uso da sua possibilidade de retirar, à força, os sem-abrigo e mendigos que bloqueam a entrada de prédios. Uma medida prevista na legislação, mas que é muito pouco utilizada.

Os jovens liberais propõem que a mendicidade seja proibida em certas partes da capital, sobretudo as mais frequentadas.

Para os sem-abrigo e pessoas com problemas de toxicodependência, a JDL considera ser importante reforçar as medidas sociais preventivas.

A segurança nas ruas da capital deverá ser um dos principais temas das campanhas eleitorias dos partidos que se apresentam na comuna da Cidade do Luxemburgo.

As eleições comunais decorrem no dia 11 de junho. Os residentes estrangeiros podem votar. Para isso, têm de se inscrever nos cadernos eleitorais da comuna de residência ou no portal online do Governo em MyGuichet.lu.

