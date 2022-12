"Os danos causados por estes roubos ascendem a quase 700 mil euros em França", disseram as autoridades.

Justiça

"Gangue da Moselle": cinco pessoas detidas por tráfico de peças de automóvel

AFP "Os danos causados por estes roubos ascendem a quase 700 mil euros em França", disseram as autoridades.

Cinco pessoas foram detidas na semana passada, na Moselle, acusadas de tráfico de peças de automóvel roubadas.

Os membros de um "gangue da Moselle", conhecido na justiça por crimes anteriores semelhantes, foram colocados em prisão preventiva na sexta-feira, disse a gendarmerie numa declaração.

Uma sexta pessoa, acusada de manipular bens roubados e suspeita de ter vendido as peças roubadas na internet, foi detida na região de Oise e colocada sob supervisão judicial.

Estas detenções são o resultado de uma investigação que começou em fevereiro, após um roubo de paletes de injetores de um depósito logístico na região de Loir-et-Cher, enquanto "numerosos roubos" de peças de automóveis já vinham a acontecer há vários meses no leste da França e da Alemanha.

"Os danos causados por estes roubos ascendem a quase 700 mil euros em França", disseram as autoridades francesas. As buscas em França e na Alemanha também levaram à apreensão de relógios de luxo e nove veículos no valor de 200 mil euros.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.