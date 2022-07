A recente vaga de calor na Europa está a afetar a agricultura e a pecuária, levando alguns a adotar soluções mais insólitas.

Vaga de calor

Galinhas consomem 'bebidas energéticas' para se manterem hidratadas

Bloomberg Os agricultores e analistas preveem consequências preocupantes em algumas das principais regiões agrícolas da Europa, devido ao calor.

O cultivo do milho está a diminuir, a produção de leite está a diminuir e as galinhas estão a beber eletrólitos numa altura em que o calor sem precedentes assola algumas das principais regiões agrícolas da Europa.

França, um peso pesado da agricultura está em risco de quebrar recordes de temperaturas e incêndios, ao passo que o Reino Unido emitiu o seu aviso de calor mais severo. Ao mesmo tempo, metade das explorações agrícolas italianas estão murchas. A recente vaga de calor está agravar os problemas dos produtores de alimentos, que enfrentaram geadas, granizo e agora a seca na primeira metade do ano.



Na região de East Anglia em Inglaterra, os trabalhadores estão a começar o dia cedo - por volta das 4h ou 5h - para garantir que o seu milhão de frangos de criação ao ar livre recebam comida fresca e ninhada no início do dia, deixando-os sossegados assim que as temperaturas subirem. As aves também recebem eletrólitos na sua água, uma solução salgada semelhante às bebidas desportivas que as encoraja a beber mais, disse o diretor-geral Mark Gorton.

"Começamos a apresentá-la antes que fique demasiado quente, para que elas fiquem bem hidratadas", explicou.

Metade da UE está em risco de seca prolongada. Luxemburgo "mais seco que o normal" Embora não esteja no grupo dos estados mais atingidos, no geral, o mais recente relatório da Comissão Europeia inclui o Grão-Ducado entre os países cujo solo se apresenta "mais seco que o normal". E a previsão é de agravamento até ao fim do verão.

Nas proximidades de Suffolk, Andrew Blenkiron tem regado campos de cenouras, batatas e cebolas um terço mais do que o normal para fazer face às condições áridas. Juntamente com o aumento do custo da eletricidade, a conta anual de irrigação na quinta que gere poderia subir para 350.000 libras (412.000 euros) das 80.000 libras (94.000 euros) do ano passado. É provável que a produção de trigo no inverno desça um terço abaixo do normal.

A quinta também assegura que os porcos têm poças onde chafurdar ao ar livre, disse Blenkiron. As ovelhas e o gado estão a receber palha à medida que os prados em que pastam secam.

O stress do gado também pode ameaçar as produtoras de leite, segundo Amelia Caffarra, uma agrónoma da ITK. As vacas produzem menos leite e de menor qualidade em tempo quente e o calor pode estimular alterações no seu equilíbrio hormonal que dificultam a fertilidade.

"Há um atraso no tempo de recuperação", notou. "Portanto, a produção será provavelmente afetada durante algumas semanas, mesmo após a onda de calor."

Crise climática já custou mais de 80 mil milhões de euros à Alemanha Custos reais poderão, no entanto, ser muito mais elevados.

Culturas de milho vulneráveis em época de floração

Os riscos para a colheita do milho são particularmente preocupantes numa altura em que os carregamentos para a Europa são ameaçados pela guerra na Ucrânia. As ruturas de abastecimento fizeram subir os preços, alimentando um surto inflacionário à medida que os governos lutam para aliviar uma crise do aumento do custo de vida.

"Estamos a ver problema atrás de problema", disse Serge Zaka, um agro-climatologista da ITK, empresa francesa de agronomia e tecnologia. "Temos um impacto do desgaste das temperaturas e do desgaste da água. A combinação dos dois é muito mais difícil para a agricultura do que apenas uma".

As culturas de milho estão no meio da floração, uma fase vital para determinar as colheitas. Isso deixa as plantas vulneráveis, uma vez que as condições meteorológicas adversas podem reduzir o número de miolo que acaba por se encher de grãos, reduzindo o fornecimento de rações para o gado da região.

A consultora Strategie Grains baixou a sua estimativa de produção de milho da União Europeia no início do mês e o clima está a dificultar ainda mais as perspetivas, segundo o analista de culturas Aurelien Blary. Os campos de girassol e soja também estão em risco devido às condições quentes e secas, disse o especialista.

Portugal vive segunda onda de calor. No futuro, podem ser dez por ano Portugal está a viver a segunda onda de calor do ano mas poderá vir a ter em meio século oito a dez em cada ano, alerta o professor e investigador Pedro Matos Soares.

"A previsão meteorológica não aponta para qualquer otimismo", disse Blary por telefone, acrescentando que um sinal positivo é uma aceleração das colheitas de trigo causada pelo calor. Os agricultores franceses estão a meio da tarefa numa altura em que pela mesma altura no ano passado mal tinham começado.

A baixa produção de milho tem causado uma preocupação crescente uma vez que a UE normalmente importa grandes volumes da Ucrânia, onde os carregamentos permanecem limitados pela invasão da Rússia. Os mercados de milho de Paris já subiram 11% em julho e estão a negociar a um nível recorde para a época do ano. Mais de metade da área em crescimento irá enfrentar escassez de humidade nos próximos 10 dias, de acordo com o Commodity Weather Group.

