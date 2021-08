Os transfronteiriços belgas têm mais 10 dias de teletrabalho isentos de impostos por ano, foi hoje acordado pelos dois estados. Esta é a maior novidade do "Gaichel XI", cimeira entre o Grão-Ducado e os vizinhos belgas.

Gaichel XI

Encontro entre o Luxemburgo e a Bélgica benéfico para os transfronteiriços

O 11º encontro ("Gaichel XI") entre os governos do Luxemburgo e da Bélgica prometia avanços em diversas frentes e assim foi - acordos bilaterais em diversas frentes (sobretudo, económicos) que visam estreitar uma relação já bastante próxima, justamente na celebração do centenário da União Económica Belgo-Luxemburguesa (UEBL), assinada a 25 de julho de 1921.

Xavier Bettel, primeiro-ministro do Luxemburgo, e Alexander De Croo, seu homólogo belga, disseram em conferência de imprensa que mantém "a vontade de trabalhar em conjunto por uma União Europeia unida e resistente, que proteja os seus cidadãos e os valores universais que partilham".

Luxemburgo e Bélgica formalizam criação de batalhão militar comum O Luxemburgo e a Bélgica assinaram esta terça-feira dois acordos bilaterais no domínio militar, durante a reunião conjunta "Gäichel XI", entre os dois Governos.

Sobretudo, em alturas desafiantes como a pandemia de covid- 19, que terá um "impacto duradouro na economia europeia", daí ser necessário reforçar "o mercado único a fim de estimular uma forte recuperação numa Europa competitiva e sustentável". Os dois governantes reafirmaram a importância de assegurar plenamente a livre circulação dentro do espaço Schengen, preservando a liberdade de circulação de pessoas, bens e serviços.

Foi assinada uma declaração sobre cooperação na gestão de crises, segurança civil e ajuda médica de emergência. "Uma maior cooperação reforçada a nível bilateral, transfronteiriço e europeu nestas áreas optimizará o intercâmbio de informação, coordenará a implementação de soluções comuns e ajudará a melhorar a rapidez das intervenções e a salvar vidas", pode ler-se em comunicado oficial.

Uma das medidas acordadas esta terça-feira é a chamada "regra dos 24 dias", que foi agora estendida. Assim, a partir de 2022, os transfronteiriços belgas serão autorizados a trabalhar de casa 34 dias por ano após sem ter que pagar impostos na Bélgica.

Este aumento de 10 dias foi, sobretudo, um pedido dos trabalhadores belgas que querem evitar os engarrafamentos diários dentro e fora do Luxemburgo, também do interesse do governo luxemburguês, que não pode prescindir das receitas fiscais dos passageiros e também beneficiaria de menos tráfego nas estradas luxemburguesas. Em troca, porém, o governo luxemburguês aceitou uma redistribuição mais justa de algumas receitas fiscais para a Bélgica, que estão ligadas ao tráfego fronteiriço, nomeadamente, receitas fiscais de gasolina, tabaco e álcool.

Em 2022, as transferências para a Bélgica serão aumentadas em 14 milhões de euros e, em seguida, o novo total de 48 milhões será aumentado anualmente em cinco por cento. Do lado do Luxemburgo, isto é referido como uma situação proveitosa para ambos, que permite menos engarrafamentos, alivia os passageiros e permanece administrativamente flexível. Os passageiros que cruzam a fronteira da França têm permissão para trabalhar de casa 29 dias por ano, para os que vêm da Alemanha é 19.



Apesar, dos ministros da Mobilidade dos dois países, François Bausch e Georges Gilkinet, terem vincado a importância da modernização da linha ferroviária que liga o Luxemburgo a Bruxelas, e um financiamento ter sido pedido aos fundos europeus, não foram avançadas datas ou detalhes de quando começariam as obras.

Foi também acordada uma cobertura 5G ao longo dos principais eixos rodoviários, ferroviários e fluviais dos dois países.

No domínio da energia, a Bélgica e o Luxemburgo irão cooperar no estabelecimento da rede de hidrogénio renovável. Será estabelecida uma cooperação para o desenvolvimento da energia eólica no Mar do Norte. Além disso, ao construir uma ilha de energia ao largo da costa belga até 2025, os nossos dois países estariam ligados a uma rede de energia barata e renovável, para benefício dos nossos cidadãos e indústrias. O objetivo é que estes projetos possam ser financiados ao abrigo do plano de recuperação belga.

