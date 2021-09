A Apple revelou os novos modelos de iPhone que chegam ao mercado já no próximo dia 24 de setembro.

iPhone 13 chega ao mercado na próxima semana. Conheça as novidades

Redação A Apple revelou os novos modelos de iPhone que chegam ao mercado já no próximo dia 24 de setembro.

No tradicional evento de apresentação de novos produtos da Apple, o destaque foi para o novo iPhone 13, que chega ao mercado daqui a cerca de uma semana.

O novo iPhone vai estar disponível numa versão de 6,1 polegadas e numa mais pequena, o Mini, de 5,4 polegadas, começando pelos preços de 799 dólares (cerca de 676,24 euros) e 699 dólares (cerca de 591,60 euros), respetivamente, nos modelos de 128 gigabytes.

A câmara possui uma lente de 12 megapixels com uma abertura de 1,6 e uma ultra grande angular também de 12 megapixels com uma abertura de 2,4, bem como um campo de visão de 120 graus e tecnologia de estabilização de movimento melhorada.

No caso das versões topo de gama, a 13 Pro (começando em 999 dólares (cerca de 846 euros) e a 13 Pro Max (a começar com o preço de 1099 dólares (cerca de 931 euros)), é acrescentada uma terceira lente (teleobjetiva), como no iPhone 12, e o ecrã pode reproduzir numa frequência de 120 Hertz (Hz).

O ecrã é mais brilhante com a tecnologia Super Retina XDR. Todos os modelos do novo 'smartphone' têm um processador A15 Bionic e a duração da bateria aumentada, com uma autonomia entre 1,5 e 2,5 horas a mais (dependendo da versão) do que o modelo de 2020.

Outra novidade é o modo cinematográfico para gravação de vídeo, que permite mudar o foco automático ou manual de um objeto em primeiro plano para outro, dependendo da ação, gerando um efeito semelhante ao dos filmes.

Também, o iPhone 13 Pro é o primeiro 'smartphone' da Apple a poder atingir a capacidade de armazenamento de 1 terabyte, que até agora estava apenas reservado para os iPads.

Ao contrário de 2020, com a introdução do 5G, as melhorias técnicas da nova geração de aparelhos da Apple não incluem nenhuma alteração fundamental.

(Com agências)

