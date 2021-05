Os sindicatos OGBL e LCGB, a delegação dos trabalhadores e a direção da empresa de segurança G4S reuniram-se terça-feira, pela primeira vez, para negociar o futuro dos 60 trabalhadores, que arriscam ficar sem emprego.

G4S. Sindicatos pedem plano de manutenção de emprego em vez de despedimentos

Henrique DE BURGO Os sindicatos OGBL e LCGB, a delegação dos trabalhadores e a direção da empresa de segurança G4S reuniram-se terça-feira, pela primeira vez, para negociar o futuro dos 60 trabalhadores, que arriscam ficar sem emprego.

Depois de a direção da empresa ter anunciado recentemente um plano social que poderá atirar 60 seguranças para o desemprego, sindicatos e trabalhadores dizem que os despedimentos são "evitáveis e desnecessários".

Como alternativa, defendem a implementação de um plano de manutenção de trabalho que envolva, por exemplo, formação, reforma antecipada ou interrupção voluntária da carreira.

Unidos numa frente comum, a OGBL, a LCGB e os funcionários defendem os postos de trabalho, sobretudo numa altura em que os seguranças podem ser "imprescindíveis" na fiscalização do levantamento das restrições sanitárias.

As reuniões vão continuar com uma agenda de pontos a discutir nos próximos 15 dias, mas os sindicatos não descartam a possibilidade de organizar ações em função do andamento das negociações.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.