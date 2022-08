Giovanni Padovani está preso e aguarda julgamento. A irmã da vítima ouviu o ataque pelo telefone.

Crime

Futebolista italiano acusado de matar ex-namorada com um martelo

Ana Patrícia CARDOSO Giovanni Padovani está preso e aguarda julgamento. A irmã da vítima ouviu o ataque pelo telefone.

O caso está a chocar o futebol italiano. Giovanni Padovani, que vestia a camisola do Sancataldese, foi detido por suspeita de homicídio da ex-namorada, Alessandra Matteuzzi, 56, com recurso a violência.

O jogador de 27 anos terá viajado para Bolonha para surpreender Alexandra, abandonando a concentração da sua equipa.

Segundo relata a imprensa internacional, quando a mulher chegou a casa (enquanto falava com a irmã, Stefania, ao telefone) foi surpreendida e o jogador atacou-a violentamente com um martelo e um taco de basebol.

Stefania lembrou os momentos aterradores ao jornal The Sun. A irmã ouviu gritos como "não Giovanni, não, por favor, socorro". Incapaz de fazer alguma alguma porque mora a 30 quilómetros, a irmã chamou a polícia italiana que terá ido logo.

Quando as autoridades chegaram ao local, o suspeito ainda lá estava e terá dito "ainda bem que chegaram".

A vítima ainda estava consciente, mas acabou por morrer pouco depois de ter sido transportada para o hospital. O jogador está sob custódia e aguarda julgamento.

Denúncia de perseguição

O casal namorou durante cerca de um ano e a maior parte do tempo estavam separados, porque viviam em cidades separadas. Apesar disso, a relação era conturbada, disse Stefania. Padovani chegou a “partir pratos”, “sabotar o carro” e “tentar invadir” a casa de Alessandra, lembra. A vítima chegou a denunciar o futebolista por perseguição porque este enviava mensagens e ligava todos os dias.

O clube italiano Sancataldese condenou "toda a violência” e não consegue ter “palavras para comentar” o sucedido. “O que sentimos agora é choque e consternação”.

"STOP" à violência contra as mulheres

Um dos detalhes mais inesperados deste enredo é que, ainda em novembro do ano passado, quando jogava no ASD Troina, Padovani deu a cara pela campanha do clube, onde se lê "Troina diz não à violência de gênero" e "Não à violência contra as mulheres".



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.