Fotos. Tempestade faz nove mortos em Nova Iorque e Nova Jérsia

AFP A passagem do furacão Ida pelos estados de Nova Iorque e Nova Jersey fez-se sentir na noite de quarta-feira e madrugada de quinta. Foi decretado estado de emergência e pelo menos nove pessoas perderam a vida. O presidente da Câmara de Nova Iorque já disse que este é um "acontecimento climático histórico."

Nova Iorque e Nova Jérsia declararam estado de emergência depois da passagem do furacão Ida, com as chuvas torrenciais a causarem o caos e inundações. Segundo a polícia, em Nova Iorque, há sete pessoas vítimas mortais devido ao mau tempo. Duas pessoas morreram em Nova Jérsia, segundo a imprensa norte-americana.

As ruas foram transformadas em rios em partes da capital económica e cultural dos EUA, enquanto estações subterrâneas ficaram inundadas e o serviço foi interrompido, de acordo com a Autoridade Metropolitana de Transportes, que gere o sistema de transportes públicos de Nova Iorque. O Serviço Meteorológico dos EUA (NWS) registou um máximo histórico de 80 mm de chuva numa hora, no Central Park.



A meio da noite, a governadora do Estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, declarou "estado de emergência" após "grandes" inundações, que afetaram potencialmente cerca de 20 milhões de pessoas. Bill de Blasio, presidente da Câmara de Nova Iorque, disse no Twitter que este é um "evento climático histórico", declarando também "estado de emergência" na cidade.

Segundo o NWS, este estado de emergência devido a inundações repentinas é o primeiro na história da megalópole, que foi atingida, em outubro de 2012, pelo furacão Sandy. "Não conduzam em estradas inundadas. Não sabemos quão profundo é e é demasiado perigoso. Dê a volta e não se afogue", insistiu o serviço meteorológico. Chuvas fortes e ventos também varreram o condado de Westchester, a norte de Nova Iorque, com muitas caves de casas inundadas em minutos.

O furacão Ida, desclassificado para um ciclone pós-tropical, trouxe consigo fortes chuvas, causando extensas inundações na costa leste dos EUA. Espera-se que o Ida continue para norte na quinta-feira. O Presidente Joe Biden viajará sexta-feira para a Louisiana, onde o Furacão Ida passou no passado domingo, destruindo muitos edifícios e destruindo a energia em mais de um milhão de casas.

Os furacões são um fenómeno recorrente no sul dos Estados Unidos. Mas o aquecimento da superfície do oceano está a tornar as tempestades mais poderosas, alertam os cientistas.

