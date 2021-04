À saída da missa fúnebre os dois irmãos trocaram breves palavras, junto a Kate Middleton, por amor à avó. Nestes dias o importante é "apoiar a rainha", combinaram.

Sociedade 14

Funeral Real. William e Harry 'reconciliados' para agradar à avó rainha

Paula SANTOS FERREIRA À saída da missa fúnebre os dois irmãos trocaram breves palavras, junto a Kate Middleton, por amor à avó. Nestes dias o importante é "apoiar a rainha", combinaram.

Até à saída da missa fúnebre do príncipe Philip os filhos de Carlos e Diana mantiveram-se afastados não tendo trocado palavras em público. Contudo, após a missa de despedida do avô, o Duque de Edimburgo, as câmaras apanharam William e Harry numa breve conversa juntamente com Kate.

Até começarem os problemas entre Harry e Meghan com a família real, Harry, William e Kate eram inseparáveis quer em privado, quer em público transmitindo sempre a imagem de dois irmãos muito unidos, tal como foram desde sempre, tendo sido o maior apoio um do outro após a morte prematura da mãe, a princesa Diana.

Com o casamento e os problemas que nasceram entre Harry a mulher Meghan e a família real, que causaram grande mágoa a Harry, o filho mais novo de Carlos e Diana afastou-se da família e do irmão mais velho.

Prince Harry and Prince William Chat as They Leave Grandfather Prince Philip's Funeral Together​ https://t.co/tugjOWmsmM — People (@people) April 17, 2021

Há um ano que os dois não se viam tendo apenas falado após a polémica entrevista que o os duques de Sussex deram a Oprah Winfrey. E a conversa foi muito fria.

De acordo com o jornal The Telegraph antes do funeral, os dois irmãos falaram ao telefone concordando em colocar de lado as desavenças, porque o importante nestes dias "é o apoio" à avó, a rainha Isabel que está desvastada com a morte do seu marido.

“William e Harry conseguiram falar ao telefone. Eles concordam que nesta semana o mais importante é apoiar a rainha e o resto da família e comemorar a vida e o legado de seu avô", declarou uma fonte real ao The Telegraph.

As imagens do momento em que Harry e William caminharam lado a lado, conversando estão a correr mundo com a imprensa internacional a questionar se significavam uma "reconciliação".

Veja as imagens dos irmãos no funeral:

14 « AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. « AFP AFP « AFP AFP AFP Yui Mok/PA Wire/dpa AFP Chris Jackson/PA Wire/dpa Steve Parsons/PA Wire/dpa AFP AFP AFP AFP AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.