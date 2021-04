Esta tarde a monarca despede-se do seu “amado” marido. A cerimónia fúnebre do Duque de Edimburgo reuniu os filhos de Diana mas não atenuou a distância e frieza entre os dois. Vejas as imagens do funeral.

Sociedade 49 2 min.

Funeral real. Rainha Isabel II devastada, William e Harry separados e o carro fúnebre original

Paula SANTOS FERREIRA Esta tarde a monarca despede-se do seu “amado” marido. A cerimónia fúnebre do Duque de Edimburgo reuniu os filhos de Diana mas não atenuou a distância e frieza entre os dois. Vejas as imagens do funeral.

O Land Rover verde escuro, a cor dos mesmos carros de uso militar, seguiu devagar os sete minutos que distaram do interior do Castelo de Windsor até à capela de São Jorge, nos terrenos do edifício.

A seguir ao Land Rover planeado pelo próprio Duque de Edimburgo para transportar a sua urna, 16 anos antes, a rainha isabel II seguia logo atrás no seu Bentley oficial bordeaux.

19 Funeral do Príncipe Filipe AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP Funeral do Príncipe Filipe AFP

Vestida de preto e de máscara, sem nunca perder a sua pose obrigatória real, a rainha Isabel seguiu viagem olhando sempre em frente para o Land Rover com a urna forrada com a bandeira real onde seguia o seu amado marido, o “seu grande amor”.



Foram 74 anos juntos num casamento de amor. Agora aos 94 anos, a dias de completar 95 anos, a 21 abril, a rainha despede-se do seu marido, grande companheiro e amigo.

Durante todo o tempo que o Príncipe Philip esteve internado, tendo alta poucos dias antes de falecer, a monarca nunca o visitou, devido à situação de pandemia. A coroa primeiro, como sempre se regeu Isabel II na sua vida, por isso, só reviu o marido, quase um mês depois, até ele ter alta.

30 Funeral real. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP Funeral real. AFP

Atrás do Bentley da rainha seguiram a pé os seus quatro filhos, os príncipes Carlos, André Eduardo e Ana e atrás deles os netos William e Harry. De acordo com a revista espanhola Hola, os dois irmãos filhos de Diana que se viram hoje, pela primeira vez, desde há um ano, quando Harry se mudou para os EUA, comportaram-se friamente no reencontro deixando clara a rutura que existe, neste momento, entre eles. E que se intensificou bastante depois da entrevista que Harry e Meghan deram à Oprah Winfrey e onde criticaram a família real pelo modo como se comportaram com a mulher de Harry e mesmo com o filho Archie, o bisneto da rainha Isabel e a quem não foi dado o título real de príncipe.

A mulher de Harry, Meghan ficou em casa, nos EUA. De acordo com a casa real optou por não viajar até Londres junto com o seu marido por estar já “num estado avançado de gravidez”. Mas a sua presença no último adeus ao Duque de Edimburgo teria incomodado muito a família real sobretudo neste momento de tristeza.

Meghan Markle ficou assim em casa a assistir à cerimónia fúnebre pela televisão, tal como milhões de pessoas em todo o mundo. O Land Rover verde no qual o Duque de Edimburgo tantos anos trabalhou com os profissionais da marca para o transformar no seu carro fúnebre parou à entrada da Capela de São Jorge onde se iniciou a missa.

Devido à pandemia muito pouca gente na igreja, apenas a família chegada, não mais de 30 pessoas ao todo. Lá fora muita gente de semblante triste e com lágrimas. Apesar das recomendações para ficar em casa a assistir ao último adeus do seu Duque de Edimburgo, alguns súbditos quiseram estar mais perto da sua rainha e da família real naquele que um dia de enorme dor para a monarca de Inglaterra.

Nas vésperas do dia do funeral as páginas nas redes sociais da casa real britânica publicaram uma fotografia inédita da rainha Isabel com o seu marido, o príncipe Philip, sentados na relva descontraídos e com um ar feliz.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.