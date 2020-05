Com as restrições impostas aos funerais, há agências funerárias a reformular o conceito e a transmitir as cerimónias fúnebres em direto.

Funerais em direto em tempos de pandemia

Com as restrições impostas aos funerais, há agências funerárias a reformular o conceito e a transmitir as cerimónias fúnebres em direto.

Nem os funerais escaparam às restrições que impedem aglomerações. Reduzidas a 10 pessoas, as cerimónias fúnebres também começam a adaptar-se à "nova normalidade". Em Portugal, um grupo de várias agências funerárias propõe-se agora a transmitir velórios e funerais em direto. As coroas de flores estão a ser substituídas por câmaras e microfones.

Com recurso ao Zoom, uma app de videoconferência, "o familiar pode partilhar com quem quiser", explicou um dos responsáveis da Servilusa ao Observador. Desde meados de março que este funerais em tempos de pandemia começaram a convencer as famílias. "As pessoas deixaram de se sentir sozinhas", embora os caixões continuem fechados.



Segundo a empresa as transmissões são praticamente diárias. No futuro, quando acabarem as restrições, a funerária está a equacionar mantê-las em regime de serviço opcional.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.