Os 47 despedimentos são, "infelizmente, inevitáveis", lamenta o sindicato ALEBA.

Fundo de investimento MFEX avança com despedimento coletivo

O fundo de investimento MFEX vai avançar com um despedimento coletivo. Em causa estão 47 postos de trabalho, de acordo com o sindicato ALEBA.



Em comunicado, a central sindical explica que, no seguimento da aquisição da MFEX pelo grupo Euroclear, em setembro de 2021, o serviço ‘trading & custody’ acabou por ser transferido para a plataforma da Euroclear, a pedido de um cliente.

Decisão que pôs em causa um número significativo de postos de trabalho, “sendo que os despedimentos são, infelizmente, inevitáveis”, lamenta a ALEBA.

O sindicato adianta que, com a migração das atividades de ‘trading & custody’, o serviço da MFEX no Luxemburgo é “demasiado reduzido para sustentar muitos postos de trabalho”, acrescentando que “é neste contexto que a empresa MFEX decidiu reduzir os efetivos” no país.

O despedimento coletivo vai acontecer em setembro de 2023. De acordo com o sindicato, os 47 empregados em causa vão ser abrangidos pelo chamado “plano social”, assinado a 27 de junho. A ALEBA assegura ter conseguido negociar “diversas medidas de acompanhamento sociais e financeiras a favor dos trabalhadores afetados”.

Além das indemnizações previstas na lei, o sindicato avança que os trabalhadores terão acesso, por exemplo, a dias suplementares de férias, indemnizações extralegais e outras gratificações.



