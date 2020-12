O desafio chama-se “Sober Buddy Challenge” e as inscrições já estão abertas no site sober-buddy.lu

Fundação Cancro lança desafio: "um mês sem álcool"

Um mês sem álcool. É o desafio lançado pela Fundação Cancro e a regra é muito simples: não ingerir bebidas alcoólicas durante o mês de janeiro.

O desafio chama-se “Sober Buddy Challenge” e as inscrições já estão abertas no site sober-buddy.lu. Depois, será através de uma aplicação, com o mesmo nome, que os participantes deverão completar o seu calendário de abstinência.

Um dos objetivos é que o desafio seja levado a cabo com um amigo ou até mesmo com um desconhecido, sendo que aplicação permite essa interação.

O objetivo é que os participantes se encorajem mutuamente a cumprir o desafio juntos. No final, recebem um certificado que os “encoraja a continuar os esforços durante o resto do ano”.

Para ajudar os participantes a chegarem à meta, a aplicação fornece várias informações úteis para reduzir a ingestão de álcool ou para lidar com a pressão social que, por vezes, leva ao consumo de bebidas alcoólicas.

À margem da divulgação da iniciativa, a Fundação Cancro lembra que o álcool é o terceiro principal fator de risco associado ao cancro e também o menos conhecido. Além disso, a instituição sublinha que não beber tem imensos benefícios: poupar dinheiro e dormir melhor são apenas dois deles.

Sobre as razões que a levaram a lançar a iniciativa, a fundação diz querer “começar 2021 de forma positiva e alegre”, tendo em conta o atual contexto, marcado pela crise sanitária.



