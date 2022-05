Em 2021 a fundação apoiou ainda seis projetos de pesquisa contra o cancro.

Doenças

Fundação Cancro atribuiu 479 mil euros a doentes com dificuldades em pagar tratamentos

Henrique DE BURGO Em 2021 a fundação apoiou ainda seis projetos de pesquisa contra o cancro.

A Fundação do Cancro atribuiu 470 mil euros de ajuda a pacientes com dificuldades financeiras em 2021. O montante foi revelado no relatório relativo ao ano passado, divulgado recentemente.

Ainda segundo o documento, em 2021 a fundação apoiou seis projetos de pesquisa contra o cancro num valor total de 2,3 milhões de euros.

O relatório dá ainda conta de 1.713 consultas psicológicas, incluindo 1.329 por videoconferência ou telefone. Entre outras atividades, foram recolhidos 690 mil euros através do 'Relais pour la Vie', a corrida solidária pelos doentes com cancro.

Também 2.586 pessoas participaram na campanha de sensibilização sobre os perigos do álcool "Sober Buddy Challenge" e foram instalados 10 pontos de distribuição gratuita de creme de proteção solar.



O cancro mata cerca de 1.100 pessoas por ano no Luxemburgo. A doença tem sido mais fatal para os homens do que para as mulheres. No caso dos homens o cancro mais frequente é o do pulmão, enquanto que nas mulheres é o da mama.



