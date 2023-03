É uma das medidas anunciadas como parte da estratégia "Geração sem Tabaco", dirigida principalmente aos jovens.

Fundação Cancro apela a aumento do preço do tabaco

Pascal MITTELBERGER É uma das medidas anunciadas como parte da estratégia "Geração sem Tabaco", dirigida principalmente aos jovens.

Como a diretora da Fundação Cancro admite, o objetivo é "muito ambicioso": chegar aos 5% de fumadores no Luxemburgo até 2040. "E, por enquanto, estamos longe disso", reconhece Lucienne Thommes, que apresenta um quadro pouco animadora do Grão-Ducado, com 19% de fumadores diários. Ou seja, 100.000 habitantes, entre eles 37% de jovens com idades entre 18 e 34 anos.

A estratégia desenvolvida pela Fundação Cancro, apresentada na quarta-feira, dirige-se, portanto, principalmente aos jovens, e mesmo aos muito jovens. "Queremos que as crianças e adolescentes de hoje cresçam num ambiente sem fumo e sem tabaco, para que se tornem a primeira geração sem tabaco até 2040". Uma proposta radical mas viável, segundo Lucienne Thommes, para quem é "necessário fazer soar o alarme". Para implementar esta estratégia e alcançar a meta referida, a organização apresenta tem seis medidas.

Fazer pressão através do aumento dos preços

A principal medida visa atingir as carteiras dos fumadores ou potenciais fumadores, aumentando o preço do tabaco e produtos relacionados "significativamente e anualmente". "A Organização Mundial de Saúde (OMS) indica claramente que esta é a medida mais eficaz", explica a diretora da fundação. No Luxemburgo, este é um problema sério, já que os preços são irrisórios em comparação com os países vizinhos, especialmente a França, "onde existe uma verdadeira política antitabagismo".

Mas tocar no preço do tabaco é um tema politicamente sensível. Em 2022, a sua venda trouxe pouco mais de mil milhões de euros para o Estado luxemburguês, o equivalente a 5% das receitas orçamentais. "Não é segredo que os impostos especiais de consumo são receitas importantes, essa é uma realidade histórica", disse a ministra das Finanças, Yuriko Backes, à Câmara dos Deputados em novembro. "Reunimos com a ministra sobre este assunto. Ela é muito sensível à prevenção, mas também nos diz que precisamos de ter os meios para o fazer", relata Lucienne Thommes.

A diretora da Fundação Cancro não está a falar de preços idênticos aos praticados em França - duas vezes mais elevados do que no Luxemburgo -, "mas um aumento [por si só] demonstraria que estamos a avançar na direção certa. A Direção de Saúde também está a lutar por isto", acrescenta, lamentando o desconhecimento que existe, no Luxemburgo, sobre o desequilíbrio entre os lucros que o tabaco traz em impostos especiais de consumo e as despesas que causa nos fundos de seguros de saúde em termos de cuidados relacionados com o tabagismo. Em França, foi este cálculo, efetuado pelo Tribunal de Contas, que realmente impulsionou a política antitabágica.

Fim do tabaco em máquinas de venda automática

Outras propostas da Fundação Cancro incluem a realização de campanhas de prevenção mais regulares "junto dos jovens, e não apenas em cartazes de paragens de autocarros". Ou mesmo proibir todas as formas de publicidade ou publicidade enganosa: "A primeira coisa que se vê numa estação de serviço ou num supermercado e à qual os jovens estão expostos é um muro de cigarros. A primeira coisa que se vê numa estação de serviço ou num supermercado e à qual os jovens estão expostos são cigarros. E nas redes sociais, a indústria do tabaco investe muito dinheiro para os atrair", explica Lucienne Thommes.

A responsável também defende uma redução na disponibilidade de cigarros. "Quem é que me consegue dizer o nome de um produto que está disponível sete dias por semana, 24 horas por dia? Os cigarros parecem ser um bem essencial para a sobrevivência", argumenta. Além disso, existem pelo menos 1.100 tabacarias no Luxemburgo. "Antes de mais, gostaríamos de ver desaparecer os distribuidores automáticos de maços de tabaco. De acordo com o nosso inquérito, oito em cada dez residentes são a favor disso." O maço neutro, que apresenta um aspeto padronizado e não tem elementos gráficos da marca para ser menos atrativo, e a "invisibilização" dos cigarros, isto é, o fim da sua exposição em bancas para serem vendidos, também fazem parte desta abordagem para reduzir a disponibilidade. "Queremos chegar lá gradualmente".

Medidas com impacto social, económico e ambiental

A proteção da população contra o tabagismo passivo também integra as medidas anunciadas. "Após a proibição de fumar em bares e restaurantes, vamos continuar nos carros, e não apenas na presença de uma criança com menos de 12 anos, mas logo que haja duas pessoas a bordo", atira Lucienne Thommes.

Finalmente, a última prioridade da Fundação Cancro diz respeito ao apoio aos fumadores que queiram deixar de fumar. "Precisamos de uma cobertura total, de 100% de reembolso pelas companhias de seguros de saúde."

Lucienne Thommes garante-nos que as medidas anunciadas, se forem efetivamente aplicadas, conduzirão a resultados concretos: uma diminuição da mortalidade e melhoria da saúde para a população, e custos de saúde mais baixos para o Estado. A responsável menciona também o impacto ambiental, assunto que é motivo de grande preocupação para os jovens: "Apenas uma ponta de cigarro atirada à natureza leva 15 anos a ser destruída."

Projeto com rede de parceiros em todo o país

A Fundação Cancro não está sozinha na sua luta por uma geração livre de fumo até 2040. Tem 36 parceiros dos setores da saúde, desporto e associativismo. Cada um irá promover esta estratégia. "É muito importante fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir que as pessoas fumem. Em princípio, 10% dos AVC são evitáveis, e fumar é obviamente um fator de risco", sublinha Chantal Keller, presidente da ASBL Blëtz, um dos intervenientes no projeto.

A Fundação Cancro também pretende sensibilizar os municípios para o problema e para a sua estratégia, atribuindo-lhes um rótulo de "município antitabagismo". Trata-se, portanto, de um programa a nível nacional que envolve todos estes atores e que a fundação pretende implementar. "É uma promessa importante a fazer às nossas crianças", conclui Lucienne Thommes.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

