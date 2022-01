A OGBL exige melhores condições de trabalho e de salário para os funcionários dos laboratórios privados, sobrecarregados devido à pandemia.

Funcionários dos laboratórios "sob pressão" devido ao aumento de testes

Henrique DE BURGO A OGBL exige melhores condições de trabalho e de salário para os funcionários dos laboratórios privados, sobrecarregados devido à pandemia.

A nova onda de casos positivos de covid-19 provocados pela variante Omicron está a saturar os laboratórios, sobretudo devido ao aumento exponencial de testes à covid-19.

Numa nota de imprensa, a OGBL refere que os funcionários dos laboratórios privados sentem-se pressionados a trabalhar mais horas e há relatos cada vez mais frequentes de tensões e agressões no local de trabalho.

O sindicato acrescenta que a situação deverá agravar-se ainda mais com a introdução do CovidCheck obrigatório no local de trabalho, a partir de 15 de janeiro.

Enfermeira agredida fisicamente num dos laboratórios Ketterthill "Inaceitável", classificou a direção dos laboratórios de análises sobre este e outros atos agressivos para com o staff, e que são cada vez mais comuns.

Segundo a OGBL, as condições de trabalho destes profissionais estão cada vez mais difíceis desde que o setor foi privatizado e excluído da convenção coletiva de trabalho dos estabelecimentos hospitalares. E denuncia mesmo que os laboratórios privados tornaram-se uma verdadeira placa giratória de dumping social (comércio desleal).

Por fim, dada a importância e a necessidade destes profissionais durante a pandemia, o sindicato exige melhores condições de trabalho e salários para estes trabalhadores.

