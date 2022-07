O CEO da Luxairport pede aos passageiros para seguirem algumas dicas que facilitem o trabalho dos profissionais de terra em caso de cancelamentos. O objetivo é evitar o caos no aeroporto.

Funcionários do Findel sem mãos a medir para tantos cancelamentos de voos

Após dois anos sem viagens em massa por causa da pandemia da covid-19, este verão está a ser pautado pelo caos nos aeroportos europeus, com milhares de passageiros a terem os planos trocados devido a cancelamentos ou atrasos dos voos.

O Luxemburgo foi afetados pela situação e o CEO da Luxairport, Alexander Flassak, deixou alguns conselhos para os passageiros, em entrevista à RTL.

Há mais lugares de estacionamento no Findel. Mas é preciso reservar Devido à forte afluência dos últimos dias, foi criado estacionamento suplementar para quem quer deixar o carro no aeroporto.

Flassak destacou horários que são particularmente conturbados. "Há fases de pico individuais, como as manhãs de terça-feira. A segunda vaga de partidas entre as 9h30 e as 10h30 é particularmente difícil e o terminal pode estar cheio num curto espaço de tempo".



O CEO explica que o pessoal de terra do aeroporto muitas vezes é avisado com pouca antecedência sobre cancelamentos e não pode fazer nada para preparar-se para o caos. Foi o caso recente dos voos da TAP e Easyjet para Portugal. "Dependemos das companhias aéreas nestes casos, elas decidem se querem cancelar e nós só somos avisadas com pouca antecedência". De acordo com Flassak, os níveis de stress de passageiros impacientes passam para os profissionais do aeroporto, que não têm mãos a medir.

Daí que deixe alguns conselhos aos passageiros para facilitar os procedimentos nestes momentos. Por exemplo, em caso de cancelamento é necessário contactar de imediato as companhias para ver se há alternativas imediatas.

Também é vital chegar ao aeroporto com, pelo menos, duas antes de antecedência antes da partida, para conseguir gerir todos os cenários e possíveis cancelamentos.



O CEO garantiu no entanto que não houve relatos de passageiros que tenham perdido voos devido a complicações no aeroporto.

Para esta sexta-feira, 29, não há cancelamentos previstos no Findel. Pode verificar o estado do seu voo aqui.

