Perigo para a saúde

Fumar aumenta em 80% o risco de ser hospitalizado com covid-19

Ana Patrícia CARDOSO Tabagismo é apontado como o fator de maior risco nos casos de morte após infeção com a covid-19.

Os malefícios do tabaco são sobejamente conhecidos e um novo estudo britânico indica que fumar aumenta de forma substancial a probabilidade de internamento com covid-19. Mas não só. O trabalho conjunto das universidades de Oxford, Bristol e Nottingham também sinaliza o tabagismo como fator de maior risco para morrer após a infeção com o vírus.

A percentagem fala por si. O estudo publicado na revista científica Thorax dá conta que atuais fumadores têm 60% a 80% mais probabilidade de serem hospitalizados devido à covid-19.

A equipa de Oxford, liderada pela investigadora Ashley Clift, analisou dados como registos de saúde, resultados de testes covid-19, dados de hospitalizações e atestados de óbito de 421 469 pessoas, recolhidos entre os meses de janeiro a agosto do ano passado. Num segundo momento, recorreram à randomização Mendeliana de dados do UK Biobank, uma técnica que usa variantes genéticas no lugar de um fator de risco específico. Para este estudo, foram usadas variantes genéticas que ajudam a determinar se uma pessoa tem mais probabilidade de fumar, relata o The Guardian.

A análise de randomização ajudou a perceber que uma predisposição genética ao tabagismo está associada a um risco 45% maior de infeção, a predisposição ao fumo por parte dos chamados fumadores pesados (20 ou mais cigarros por dia) aumentou a probabilidade de infeção em 2,5 vezes, de hospitalização em cinco vezes e de morte por covid-19 em dez vezes, tornando-se o fator de maior risco.

Perante as evidências, Clift afirmou que estes "estes resultados sugerem fortemente que fumar está relacionado com o seu risco de apanhar covid no seu estado pior, tal como fumar afeta o risco de doença cardíaca, diferentes cancros, e todas as outras condições que já sabemos. Portanto, agora pode ser uma altura tão boa como qualquer outra para deixar largar os cigarros".

