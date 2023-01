Dois homens devem responder por assalto com agressão à casa de uma mulher de 80 anos, que estava com a neta. Um terceiro homem, fortemente suspeito, continua em fuga e é um dos mais procurados da Europa.

Sociedade 3 min.

Julgamento

Fugitivo mais procurado da Europa é suspeito de assalto violento em Gonderange

Maximilian RICHARD Dois homens devem responder por assalto com agressão à casa de uma mulher de 80 anos, que estava com a neta. Um terceiro homem, fortemente suspeito, continua em fuga e é um dos mais procurados da Europa.

Num domingo de dezembro de 2017, por volta das 6h30, o telefone tocou numa casa na estrada de Echternach para Gonderange. Uma menina de doze anos atende, o silêncio reina do outro lado da linha.



Quase meia-hora depois, um pouco antes das 07h00, dois homens tocam à porta daquela casa residencial. A avó de 80 anos, abre a porta e os homens afirmam que vinham limpar a chaminé. A mulher desconfia da situação, fecha-lhes a porta e denuncia o caso à polícia. A octagenária e a neta passam o resto da manhã em casa, porque a mãe da menina irá buscá-la por volta do meio-dia.

A história poderia acabar aqui, mas não. Como descreveu um investigador sénior da polícia judiciária em tribunal na passada quinta-feira, dia 26 janeiro, os alegados limpa-chaminés voltaram a tocar à porta por volta do meio-dia. Desta vez, é a criança que abre. Os homens entram e invadem a casa, ameaçam com facas a menina de 12 anos e sua avó, e vasculham os quartos em busca de objetos de valor. Acabam por fugir com 204 euros e várias joias. Lá fora, não muito longe de casa entram num carro que os espera, um automóvel VW Golf cinzento com sinais distintos da Alemanha.



Os dois homens, Walid H. e Gernot S. compareceram na 13ª Câmara Criminal do Tribunal do Luxemburgo. Em colaboração com as autoridades alemãs os dois suspeitos foram presos, mas um terceiro homem, fortemente suspeito de participar neste assalto, continua em fuga.



Dois dos assaltantes conhecem a sentença do tribunal no dia 23 fevereiro. O terceiro cúmplice continua em fuga. Photo d'archive: Steve Remesch

Abdullah Khodor integra a lista dos criminosos mais procurados na Europa desde março de 2022. Este homem, de 24 anos, encontra-se atualmente na Turquia. O seu endereço é conhecido pelos serviços deste inquérito penal, contudo, as autoridades turcas não se mostram cooperantes.



Declarações contraditórias

Ao lado de Walid H., agora com 25 anos, Abdullah Khodor terá entrado na casa naquele domingo de dezembro de 2017. Gernot S. ter-se-á ocupado principalmente da planificação do assaltos e da venda dos bens roubados. durante o assalto, ele terá ficado no carro, à espera dos dois cúmplices, para depois fugirem.



Como contou a menina, agora com 17 anos, em tribunal, na quinta-feira passada, Walid H. revistou a casa enquanto Abdullah Khodor as ameaçava, a ela e à sua avó com uma faca, tendo mesmo se aproximado das duas de modo ameaçador movimentando aquela arma branca. Os agressores exigiram à sua avó, entretanto falecida, a aliança de casamento que a idosa tinha no dedo, mas ela defendeu-se. "Pensei que iria acabar mal", declarou a jovem.



Os dois acusados não negam a participação no assalto, contudo, minimizaram o seu papel e as suas declarações são contraditórias com os resultados do inquérito. Walid H. afirmou, na quinta-feira, que não tinha uma faca consigo. Gernot S. declarou que escolheu aquela casa por insistência de Abdullah Khodor. Devido à sua profissão, este acusado vinha frequentemente ao Luxemburgo em trabalho, e partira do princípio que a casa estivesse inabitada.

Longa viagem desde o norte da Alemanha

A juíza não deu crédito às explicações de Gernot S. que, aliás, não soube responder à pergunta o que ele iria roubar numa casa onde não vivesse ninguém. E também não admitiu ter feito a primeira chamada telefónica para o telefone fixo da casa que assaltaram. Disse ter sido Abdullah Khodor, que não estava presente em tribunal, que utilizou o seu telefone.

O principal investigador do caso explicou no tribunal que os homens sairam do norte de Alemanha numa viagem de mais de cinco horas, tendo pernoitado num hotel em Trier. Na madrugada do dia seguinte seguiram até ao Luxemburgo para realizar o assalto. A análise de várias conversas no chat também provou que o assalto foi totalmente planeado. O julgamento continuou na sexta-feira e a sentença será proferida no dia 23 de fevereiro.

Este artigo foi publicado originalmente no Wort.lu/de

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.