Fronteiriços franceses em teletrabalho até final de junho

Redação Os franceses fronteiriços podem continuar a trabalhar a partir de casa sem impacto no seu rendimento até 30 de junho de 2021, foi hoje decidido.

França e o Luxemburgo chegaram, nesta quarta-feira, a novo acordo fiscal referente ao teletrabalho dos fronteiriços franceses. Este estipula que quem more em França mas trabalhe no Luxemburgo, pode continuar a trabalhar em casa sem precisar de alterar a sua situação fiscal e passar a pagar impostos no país de residência. Normalmente, essa mudança acontece após o período de 29 dias por ano em "home office".

Pandemia enviou quase metade da população ativa da UE para teletrabalho A pandemia de covid-19 fez com que quase metade da população ativa da União Europeia (UE) estivesse em teletrabalho, total ou parcial, em julho, contra cerca de 10% antes da crise pandémica, segundo o Eurofound.

O acordo permite, assim, que os cerca de 105 mil franceses que trabalham para o Grão-Ducado continuem a trabalhar de casa até 30 de junho, sem verem prejuízo fiscal.



"Estou satisfeito com esta nova extensão do nosso acordo com a França até de junho de 2021. O acordo franco-luxemburguês sobre teletrabalho para passageiros transfronteiriços permite conter o vírus e oferece a máxima segurança jurídica aos empregadores e trabalhadores dos dois países. Esta extensão ilustra mais uma vez o bom entendimento entre os mesmos e gostaria de agradecer ao governo francês e em particular ao Ministro da Economia, Finanças e Recuperação, Bruno Le Maire, pela excelente colaboração", disse o ministro das Finanças, Pierre Gramegna.



No início deste mês, as autoridades belgas e luxemburguesas chegaram a acordo, pela terceira vez, para evitar qualquer prejuízo fiscal para os trabalhadores que estão impedidos de voltar ao escritório.

