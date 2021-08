Segundo números oficiais, cerca de 3.500 pessoas já foram detidas este ano na fronteira da Lituânia com a Bielorrússia. A maioria deles pediu asilo.

Fronteiras

Bielorrússia. "Ninguém está autorizado a cruzar a fronteira, seja do sul ou do oeste", avisa Lukaschenko

A Bielorrússia acaba de anunciar que vai fechar fronteiras para impedir que os migrantes que fogem para a Lituânia regressem ao seu território. "A partir de hoje, ninguém poderá atravessar a fronteira de nenhum lado, nem do sul nem do oeste", disse o governante Alexander Lukashenko, em Minsk nesta quinta-feira, de acordo com a agência estatal Belta.

No passado, Lukashenko ameaçou deixar pessoas de países como o Iraque, Afeganistão ou Síria atravessar a fronteira em resposta às sanções da UE impostas ao seu país.

Nas últimas semanas, a agência da UE Frontex enviou pessoal para a Lituânia para impedir a passagem ilegal da fronteira. No país báltico da UE, várias centenas de migrantes atravessaram ilegalmente a fronteira a partir da vizinha Bielorrússia nas últimas semanas. Segundo números oficiais, cerca de 3.500 pessoas foram detidas este ano na fronteira de quase 680 quilómetros com a Bielorrússia. A maioria deles pediu asilo.

A Lituânia é um dos maiores defensores do movimento democrático no país vizinho e há muito que é um refúgio para a oposição bielorrussa. Lukashenko quer agora, aparentemente, impedir a UE de enviar os migrantes detidos de volta à Bielorrússia. Disse agora que seria uma "ameaça" para o seu país se os migrantes fossem recolhidos nos pontos de passagem e depois "deportados para o território da Bielorrússia sob ameaça de força armada".





