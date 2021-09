Carro onde foram encontrados os corpos foi descoberto no fim de semana em Wallendorf, aldeia situada na fronteira entre o Grão-Ducado e a Alemanha. A polícia luxemburguesa auxiliou nas buscas.

Mulher residente do Luxemburgo encontrada morta na Alemanha

Manuela PEREIRA Carro onde foram encontrados os corpos foi descoberto no fim de semana em Wallendorf, aldeia situada na fronteira entre o Grão-Ducado e a Alemanha. A polícia luxemburguesa auxiliou nas buscas.

(Com dpa)



Uma residente do Luxemburgo foi encontrada morta, no interior de um carro, onde se encontrava também o corpo sem vida do antigo namorado. O carro, que pertencia ao homem, foi descoberto no último sábado, em Wallendorf, uma pequena aldeia situada na fronteira entre o Luxemburgo e a Alemanha.

Tudo indica que a mulher de 30 anos foi morta a tiro pelo ex-namorado, de 52 anos, a morar na Alemanha. A arma encontrada na mão do homem indica que este terá cometido suicídio depois de assassinar a namorada. A investigação está a ser levada a cabo pela Polícia Judiciária de Trier.

A polícia luxemburguesa chegou a participar nas operações de busca da mulher, tendo disponibilizado um helicóptero. Na origem das buscas esteve um telefonema de uma testemunha às autoridades que dizia ter recebido uma chamada do suspeito a confessar que tinha assassinado a ex-namorada e que iria cometer suicídio.

As operações de busca culminaram na manhã de sábado com a descoberta macabra. De acordo com as conclusões iniciais, o departamento de investigação criminal de Trier acredita que os problemas no relacionamento poderão estar na origem do crime. O Ministério Público também está a investigar.

