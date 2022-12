A polícia lança novo alerta sobre mensagens fraudulentas que pedem dados e senhas bancárias aos residentes no Luxemburgo.

Alerta da polícia

Fraude por SMS. Residente vítima de furto em mais de 1000 euros

A polícia lança novo alerta sobre mensagens fraudulentas que pedem dados e senhas bancárias aos residentes no Luxemburgo.

Um residente no Luxemburgo foi vítima de uma fraude por SMS tendo perdido uma importante soma de dinheiro, um montante de "quatro dígitos". A revelação é feita pela polícia do Grão-Ducado após a vítima ter feito queixa do esquema fraudulento em que caiu. Mais uma vez, a polícia volta a alertar para as tentativas de roubo de dinheiro através de mensagens de telemóvel enganosas que estão a circular no país.

No sábado, um residente lesado apresentou queixa junto das autoridades, após ter sido vítima de “phishing” através de um esquema fraudulento. De acordo com a polícia, a pessoa recebeu uma mensagem de texto no seu telemóvel, solicitando que inserisse os seus dados bancários online para receber um crédito.

Acreditando ser uma "notificação genuína", a vítima da solicitação fez o que lhe foi pedido, mas depois descobriu ter sido lesado numa soma "na faixa dos quatro dígitos".



Exemplo de mensagem fraudulenta dado pela polícia.

Desconfie dos SMS

A polícia do Luxemburgo apela à atenção para estes esquemas de burla, em que "os golpistas enviam SMS com o remetente suspeito de um banco, governo ou empresa" visando obter "o número do cartão de crédito com o respetivo código de segurança" para conseguir roubar dinheiro. Outras vezes induzem a vítima a efetuar pagamentos.

As autoridades policiais lembram que as administrações ou empresas nunca pedem a divulgação de dados pessoais através de uma mensagem com um link enviado por SMS, nem que os utentes efetuem pagamentos dessa forma. "Em caso de dúvida, contacte a respetiva administração, banco ou empresa", aconselha a polícia.

Para mais informações sobre como evitar ser vítima de "phishing" aceda ao site da Polícia do Luxemburgo (clique aqui), onde são dados exemplos de mensagens fraudulentas que estão a circular.

