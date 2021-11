Desta reunião é esperado que saia o "Manifesto de Matosinhos", uma declaração final que conferirá mandato à ESA para executar as decisões tomadas pelos ministros dos seus países membros.

Ministro luxemburguês em reunião no Porto sobre clima e lixo espacial

A Agência Espacial Europeia (ESA) reúne-se esta sexta-feira, 19 de novembro, em Matosinhos, distrito do Porto, para definir estratégias de resposta às alterações climáticas, às catástrofes naturais e ao lixo espacial.

Franz Fayot, ministro da Economia, participa no encontro, que, segundo o comunicado do ministério da Agência Espacial do Luxemburgo, permitirá ao Grão-Ducado fazer o balanço das atividades da ESA e discutir a preparação da Cimeira Espacial de 2022, que visa definir a ambição da exploração europeia do espaço para a próxima década.

A reunião é, por isso, encarada pelo Governo luxemburguês também como "um elemento chave no desenvolvimento da estratégia espacial nacional".

Portugal organiza a reunião enquanto Estado que copreside (juntamente com França) ao Conselho Ministerial da ESA, órgão governativo da agência onde têm assento os ministros dos 22 países-membros que tutelam as atividades espaciais.

De acordo com a informação adiantada à Lusa, pelo presidente da agência espacial portuguesa, Portugal Space, Ricardo Conde, as resposta às alterações climáticas, às catástrofes naturais e ao lixo espacial estão entre as prioridades identificadas em outubro por um grupo consultivo da agência espacial para acelerar o uso do espaço na Europa. Este grupo recomenda a construção de constelações de satélites baseados em tecnologias mais avançadas, como a tecnologia quântica.

Desta reunião é esperado que saia o "Manifesto de Matosinhos", uma declaração final que conferirá mandato à ESA para executar as decisões tomadas.

A necessidade da remoção do lixo espacial para garantir a segurança das comunicações por satélite, assim como na "monitorização da sustentabilidade da Terra" estão entre as prioridades defendidas pelo organismo.

A primeira missão europeia de remoção de lixo espacial está prevista para 2025.



Segundo a Portugal Space, "todos os anos se dá a reentrada não controlada de aproximadamente 100 toneladas de detritos na atmosfera da Terra, uma situação que explica a urgência de desenvolver tecnologia e soluções que permitam a remoção controlada e segura dos detritos que a atividade humana deixou no espaço".

A reunião de Matosinhos, que será presidida pelo ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior português, Manuel Heitor, antecede o Conselho Ministerial de Paris, marcado para novembro do próximo ano.

O relatório do grupo consultivo da ESA para acelerar o uso do espaço na Europa recomenda, ainda, que sejam iniciados "os passos preparatórios" para uma missão de recolha e envio para a Terra de amostras da superfície gelada das luas dos planetas gasosos do Sistema Solar (sem especificar).

Considera também que a ESA deve estudar, com a participação da indústria do setor, a viabilidade de soluções de transporte espacial autónomo, atendendo às perspetivas da exploração de novos destinos no espaço e de viagens de turismo espacial.

(Com Lusa)

