Caso de fraude

Frank Schneider. Ex-espião luxemburguês vai ser extraditado para os EUA

O Tribunal de Recurso de Nancy deu luz verde nesta quarta-feira para a extradição de Frank Schneider para os Estados Unidos.

O antigo chefe de operações do Serviço de Informações do Estado Luxemburguês (SREL) é suspeito de estar envolvido numa fraude em grande escala envolvendo a criptomoeda "OneCoin".

De acordo com o Luxembourg Times, Frank enfrenta até 40 anos de prisão nos EUA, se for condenado. Os advogados já anunciaram a intenção de recorrer para o Supremo Tribunal. A eventual extradição do cidadão luxemburguês poderá, portanto, demorar. Se o recurso for rejeitado, o governo terá de concordar com a extradição. Esta decisão também pode ser contestada perante o Conselho de Estado.

Schneider, luxemburguês de 51 anos, foi detido em França, a 29 de abril, pela Brigada de Investigação e Intervenção (BRI) quando conduzia a dois quilómetros da fronteira do Luxemburgo.

Schneider é citado como co-conspirador nos documentos do tribunal norte-americano no esquema OneCoin, liderado por Ruja Ignatova, autoproclamada "criptoqueen" - que está em fuga - que alegadamente defraudou clientes em todo o mundo por mais de 3 mil milhões de euros.



