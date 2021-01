Um neurocientista portuense explica como está em marcha uma revolução digital na medicina.

Francisco Teixeira quer usar tecnologia para tratar a saúde mental

Ana B. Carvalho Um neurocientista portuense explica como está em marcha uma revolução digital na medicina.

As novas tecnologias estão a revolucionar a medicina – e há uma explosão digital em marcha, que se tornará cada vez mais visível ao longo das próximas décadas. Para o psicólogo clínico e neurocientista Francisco Teixeira, de 33 anos e natural do Porto, o mundo atravessa uma mudança de padrão na forma como se lida com a saúde.

“Passámos de um paradigma da química em que se remediavam sintomas e tentavam-se tratar problemas através de fármacos, e agora estamos a viver muito o desenvolvimento a nível computacional, eletrónico, a nível de engenharia de processamento de sinal, big data, inteligência artificial. Por isso estamos a fazer uma mudança de paradigma bioquímico para um paradigma biométrico computacional”.

Hoje é possível ver-se em tempo real o que não conseguíamos ver antes, através de sensores e processamentos de dados em massa, com computação muito avançada. “As coisas são processadas e computadas em milésimos de segundo, com latências muito baixas o que nos permite ver logo o que está a acontecer no corpo”, explica, acrescentando que agora é possível tratar e remediar através de todo o conhecimento disponível. E de ser possível observar diretamente a informação.

Francisco Teixeira acredita que o nível tecnológico evolui a uma velocidade tal, que cada vez mais se tornará possível aceder a diagnósticos à distância “no conforto das nossas casas” com alta precisão, graças à realidade virtual e realidade aumentada.

Bem-estar mental

Teixeira faz parte do grupo de pessoas que se dedica ao desenvolvimento da tecnologia médica e a crise da covid-19 também levou a que as suas empresas Muarts Tech e Trans-Late aceitassem o desafio de adaptação à nova realidade que inclui dificuldades de acesso à saúde.

Durante a primeira fase de confinamento em Portugal, em abril de 2020, ganharam o “Global Hack for Covid Mental-Health Track”, o maior Hackaton realizado remotamente até então, envolvendo 53 países, ao criar a plataforma In-Volution que pretendia resolver “o problema de as pessoas em quarentena não poderem ir a centros de bem-estar ou clínicas de saúde mental e realizar terapias assistidas, rotinas de meditação assistida ou terapias imersivas assistidas incorporadas”. Concluíram o protótipo e procuram investimento para continuar o projeto.

Entretanto, em Lisboa, a sua clínica Human2Human lançou uma plataforma que não inclui experiências imersivas, mas que permite aos seus pacientes aceder a várias terapias a partir de casa, incluindo os treinos de neurofeedback.

Terapia que se tem mostrado eficiente no tratamento de diferentes condições na área da saúde mental, especialmente na ansiedade, depressão, desordem da hiperatividade do deficit de atenção (ADHD), e que é um perfeito exemplo do quanto a tecnologia se pode aliar à terapêutica.

Diagnósticos virtuais

Segundo a revista Medical Futurist, a medicina por Realidade Virtual (RV) “é uma área com possibilidades fascinantes. Não só moveu a imaginação dos fãs da ficção científica, mas também dos investigadores clínicos e dos médicos da vida real. Embora o campo seja relativamente novo, há cada vez mais grandes exemplos de RV a surtir um efeito positivo na vida dos pacientes e no trabalho dos médicos”.

Com o avanço tecnológico “as coisas ficam muito mais facilitadas. Há mais acesso, mais conforto, mais informação”, diz o neurocientista portuense. Ainda assim, recusa alimentar o discurso que as máquinas irão substituir os profissionais de saúde. “Acho que a pessoa médica nunca deverá ser substituída, mas podem atuar como auxiliar de diagnóstico na tomada de decisões. É preciso nunca perder a humanidade e é por isso que a realidade virtual é importante, porque o médico vê a pessoa. Não é pelo telefone. O médico vê o paciente, quase como se estivesse na mesma sala, só que é uma sala virtual. Esta humanidade é muito importante e não se pode perdê-la, porque é o que nos dá a capacidade de tomar decisões não só com base em dados, mas também em alguma subjetividade que é importante. E empatia”, explica.

Tudo isto, diz, dá-se graças ao desenvolvimento tecnológico que inclui a tecnologia de imersão, tecnologia de realidade aumentada, tecnologia biométrica, a evolução de sensores para avaliar, medir e ler os resultados e depois a Inteligência Artificial e processamento de dados em massa que permite processar e chegar aconclusões muito mais rápido. “Não há dúvidas que é o futuro”, comenta.

Um desenvolvimento que poderá vir a beneficiar o mundo da medicina drasticamente, especialmente em situações pandémicas como a que atravessamos atualmente, em que os pacientes se veem condicionados no acesso a hospitais graças a situações de confinamento, falta de capacidade de gestão de recursos hospitalares e até mesmo o medo de ir ao hospital.

O desenvolvimento de sensores, chips e boards cuja monitorização eletrónica e capacidade de armazenamento de dados também têm evoluído consideravelmente, permitindo que se tirem “conclusões mais rápidas e fidedignas”.

“Imagina o que é haver um médico muito especializado numa doença específica, mas ele está na China. As pessoas antigamente tinham de ter dinheiro para poder voar até à China para encontrarem esse médico e ele poder avaliar e tratar. Agora, com sensores que as pessoas podem receber em casa, com óculos de realidade virtual, estás no sofá e à tua frente está esse mesmo médico, que poderá estar também com esses óculos, e consegue estar a avaliar informação em tempo real graças aos sensores”.

Filho de “peixe”

Filho do professor João Marques Teixeira, psiquiatra e psicoterapeuta, ex- diretor clínico do Centro Hospitalar Conde Ferreira e fundador da Neurobios- Instituto de Neurociências, que viria a desafiar a fazer parte da mudança de paradigma, foi em Londres, durante o mestrado em Neurociências que saciou a curiosidade e desenvolveu competências na área de investigação clínica e neuro-imagem.

Já em Portugal, ganhou uma bolsa de investigação na Universidade do Porto no laboratório de neuropsicofisiologia, onde começou a trabalhar com eletroencefalograma. Ao mesmo tempo, começava a explorar o mundo da arte biométrica, criando com um grupo de amigos um coletivo que viria a tornar-se startup e empresa, a MUARTS TECH, em que os dados do cérebro criavam a arte, ora através de visuais, música, sempre comunicando através de ondas eletromagnéticas.

Empresa que viria a ser várias vezes premiada internacionalmente e acabaria por desenvolver a sua própria tecnologia BCI (Brain Computer Interface).

Em 2012, começou a perceber o potencial da tecnologia aplicado à psicologia clínica e a investigar sobre neurofeedback. “Podia ser muito interessante mostrar em tempo real aos pacientes como é que o cérebro deles estava, através de visuais e sons. Fui ter com o meu pai, na altura estava um bocado reticente, era um psiquiatra clássico”, conta.

“Propus-lhe que me passasse dois pacientes resistentes à medicação, e eu aplicaria treino de neurofeedback, víamos se melhoravam. E melhoraram. Então ele propôs-me montar um serviço na clínica dele, que foi crescendo aos poucos”. “Se pensarmos que o cérebro é um computador, o neurofeedback consegue reparar os bugs de software, mas não é capaz de arranjar o hardware. Na demência, ou no aparecimento de um tumor, dá-se um problema de hardware, o feedback não consegue resolver”, explica. No entanto, em casos de ansiedade, depressão, desordem da hiperatividade do deficit de atenção (ADHD), ou insónia, já "funciona muito bem".





Francisco Teixeira na clínica Human2Human, em Lisboa





"Os neurónios quando comunicam por via química, recorrem à transmissão de neuro-transmissores, sendo que há uns que ativam comunicação e outros que inibem. Mas as células do nosso cérebro também comunicam por eletricidade, através de iões com carga positiva que entram na membrana da célula e despolarizam a membrana. Estes sensores, permitem detetar padrões de ativação ou não ativação desta despolarização", clarifica.

É através de um cálculo com um algoritmo Fast Fourier Transform (FFT), que se consegue converter a informação, obter-se as diferentes frequências cerebrais e enquadra-las num mapa topográfico. Ao colocar diferentes sensores em diferentes zonas cerebrais, é possível estudar as frequências ativas.

"Como cada zona cerebral está associada a funções específicas, consegue-se estudar a capacidade funcional das diferentes áreas do cérebro em tempo real", explica.

Antes de se iniciar a terapia é necessário fazer um acompanhamento e perfil eletrofisiológico, através de um eletroencefalograma em que se estuda os dados cerebrais do paciente. Assim é possível identificar que zona do cérebro precisa de ser estimulada e com o treino de neurofeedback é possível alterar os padrões designados e receber feedback positivo em tempo real. A terapia em si, funciona como um treino, em que os pacientes interagem com um género de jogo, enquanto o psicólogo tem acesso aos dados cerebrais em tempo real.

Apesar de em muitos casos ser possível substituir medicação pelo neurofeedback, este tipo de terapia não substitui as outras ferramentas terapêuticas. “São tratamentos complementares, depende de caso para caso”, explica.

Em 2015, Francisco e João Marques Teixeira, juntamente com colegas terapeutas fundaram a Associação de Neurofeedback e Neurotecnologia (APNF) creditada pela Ordem dos Psicólogos e hoje já tem o seu espaço próprio em Lisboa, a Human2Human, que também tem uma plataforma online para assistir os pacientes em casa. “É o futuro”.

