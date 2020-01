Em França, há seis casos suspeitos que ainda estão à espera do resultado dos testes.

Franceses em Wuhan podem ser repatriados esta semana

Ana Patrícia CARDOSO

O governo vai organizar "uma repatriação por via aérea direta" para os francês da região de Wuhan, epicentro da epidemia do coronavírus na China, anunciou a ministra da Saúde, Agnes Buzyn.

Segundo o Le Monde, o grupo terá de permanecer em isolamento por 14 dias, para evitar a contaminação.

Este repatriamento terá lugar "a meio da semana", "com o acordo das autoridades chinesas" e sob a supervisão de uma "equipa médica dedicada", disse Buzyn. O número de pessoas envolvidas pode "variar de algumas dezenas a algumas centenas", de acordo com a ministra.

As autoridades consulares foram instruídas de identificar aqueles que desejam retornar a França. Ao contrário de outros países, a França não introduziu controlos fronteiriços para os passageiros provenientes da China, com controlos sistemáticos da temperatura corporal.

Uma "equipa médica de recepção" foi montada no aeroporto de Roissy para tratar as pessoas que apresentam sintomas. O governo também anunciou que não foram registados novos casos de contaminação, com exceção das três pessoas hospitalizadas em Paris e Bordeaux desde sexta-feira, 24.

No entanto, as autoridades sanitárias aguardam os resultados dos testes a seis pessoas "que estão em outras cidades [que não Paris e Bordeaux], a maioria de Wuhan", disse Buzyn.