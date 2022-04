O nadador francês ainda angariou três mil euros para uma organização que presta apoio a refugiados.

Desafio

Francês nadou 280 quilómetros à volta da ilha do Chipre

AFP O nadador francês ainda angariou três mil euros para uma organização que presta apoio a refugiados.

Julien Mevel, que vive em Chipre, completou 280 quilómetros a nado, em torno da ilha mediterrânica no sábado, completando um desafio pessoal que durou 28 dias.

O francês partiu da praia municipal de Pomos (oeste) a 2 de abril e chegou a Finikoudes (sudeste) a meio do dia deste sábado, 30, na última etapa do "tour de natação de Chipre". O nadador de 40 anos disse à AFP que "tudo correu muito bem, mas três fases que foram um pouco complicadas e até perigosas".

"Na passagem à volta de Akrotiri, havia enormes ondas de dois metros, era difícil. Entre as rochas e as ondas, a fadiga e o vento complicaram esta etapa de oito horas", acrescentou o nadador oriundo de Saint-Brieuc (noroeste de França).

AFP

Após cada etapa, o francês dormiu numa carrinha com um amigo. Durante eventos ao longo do percurso, tais como uma limpeza de praias em Kourion e uma conferência de sensibilização para os efeitos das alterações climáticas, Julien Mevel angariou um total de cerca de três mil euros, que serão doados à Generation for Change, uma organização que defende as comunidades vulneráveis e marginalizadas.

"Escolhi esta associação pela seriedade da sua gestão e pela causa principal que me é cara, nomeadamente o acolhimento e a assistência aos refugiados", sublinha.

A República de Chipre, um Estado-membro da UE, tem assistido a um afluxo maciço de migrantes nos últimos anos, na sua maioria sírios a fugir da guerra no seu país, que fica a menos de 100 quilómetros da costa cipriota.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.