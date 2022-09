Quatro casas foram queimadas, assim como alguns celeiros e veículos e, para proteger a população, cerca de 540 pessoas foram evacuadas desde segunda-feira à noite.

França volta a arder. 1.300 hectares ardidos em Gironda

As chamas continuam a causar estragos em Gironda, França, onde um novo incêndio (após os terríveis fogos do verão) já destruiu 1.300 hectares desde esta segunda-feira e causou a evacuação de várias centenas de pessoas.



O incêndio ainda ardia na terça-feira de manhã na aldeia de Saumos, situada entre as praias do Atlântico, perto do balneário de Lacanau, e a zona urbana de Bordéus, que bateu recordes de calor no início da semana.

Quatro casas foram queimadas, assim como alguns celeiros e veículos e, para proteger a população, cerca de 540 pessoas foram evacuadas desde segunda-feira à noite, no centro de Saumos e nas aldeias da comuna vizinha de Sainte-Hélène. "Os habitantes não podem regressar às suas casas por agora, está fora de questão", disse terça-feira de manhã o subprefeito de Lesparre-Médoc, Fabrice Thibier, à AFP acrescentando que "as frentes ainda estão muito ativas".

Já foi aberta uma investigação sobre a origem deste novo incêndio. "É demasiado cedo para falar de um rasto criminoso, nada nos leva a acreditar nisso por agora", acrescentou Thibier.

Entre julho e agosto, grandes incêndios já tinham queimado 30.000 hectares em Gironda, em La Teste-de-Buch, na extremidade da Baía de Arcachon, e em Landiras, cerca de 40 quilómetros a sul de Bordéus.



Um estudante de 19 anos, bombeiro voluntário da Gironda, foi preso por "destruição pelo fogo", suspeito de cerca de trinta incêndios no Médoc, cerca de sessenta quilómetros a norte de Saumos.

A superfície coberta pelas chamas triplicou durante a noite, devido a fortes rajadas de vento. O vento acalmou na terça-feira de manhã, mas pode fortalecer-se à tarde. Choveu durante cerca de meia hora na zona, durante a noite, segundo os jornalistas da AFP no local, mas o ambiente permanece seco e quente, favorável à propagação do incêndio.

O chefe de comunicações dos bombeiros, Thomas Couturier, descreveu-a como "uma noite bastante intensa" e a perspetiva é incerta para o futuro devido ao tempo caprichoso. Cerca de 400 bombeiros foram mobilizados, com reforços de departamentos vizinhos e outras regiões, e 220 veículos foram envolvidos.

Dois Canadair, três helicópteros e um Dash estão a dar apoio nesta terça-feira de manhã, antes da chegada de dois outros Canadair e um segundo Dash.

O termómetro ultrapassou os 40 graus em alguns lugares da região das Landes, e foi 37,5°C em Bordéus, o mais alto desde 1987. Nos Pirenéus-Atlânticos, com uma temperatura de 38,9°C, a cidade de Pau não estava tão quente em setembro desde 1970.



