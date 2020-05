França. Viajar mais de 100 quilómetros? Só com certificado

O Ministério do Interior francês determinou que é obrigatório um novo certificado para sair do respetivo departamento ou para fazer mais de 100 quilómetros a partir da área de residência.

Viajar em França tem novas implicações. O Ministério do Interior francês emitiu recentemente um novo certificado para quem pretende fazer deslocações para fora da área de residência.

Assim, quem pretende sair do seu departamento ou da área de residência, num raio superior a 100 quilómetros, terá de preencher uma declaração e apresentá-la às autoridades. O documento está disponível online, no site do ministério francês.

🔵 #Covid19 | À partir du #11mai, pour accompagner le #déconfinement progressif en 🇫🇷, une attestation est nécessaire pour se déplacer en dehors de son département & à plus de 100km de sa résidence.



Pour la télécharger, au format papier ou numérique :

➡️ https://t.co/XIUoU5gEUY pic.twitter.com/w9mp7caJbP — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) May 11, 2020

Em França só estão autorizadas viagens por motivos de negócios, idas à escola, viagens em casos de emergência médica ou outras razões urgentes. Viagens por uma questão judicial, deslocações à esquadra de polícia ou baseadas no "interesse geral" também estão permitidas.

O país prolongou recentemente o estado de emergência sanitária até 10 de julho.

Os trabalhadores fronteiriços que atravessam as fronteiras do Luxemburgo, Bélgica ou Alemanha - para além deste certificado - têm de ter sempre consigo uma declaração da entidade patronal.

