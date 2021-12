Para os residentes no Grão-Ducado, o plano francês pode ser benéfico para chegar a Espanha numa noite.

Viagens

Do Luxemburgo a Espanha numa noite. França vai ter comboios noturnos para cidades europeias

AFP Para os residentes no Grão-Ducado, o plano francês pode ser benéfico para chegar a Espanha numa noite.

Praga, Viena, Madrid, Barcelona, Zurique ou Bruxelas à distância de algumas horas, é o objetivo do Executivo francês. França está a planear novas ligações de comboios noturnos para unir Paris a várias cidades europeias até 2030, anunciou o Secretário de Estado francês dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, no domingo à noite.

Segundo o plano publicado no Twitter pelo secretário de Estado, para os residentes do Luxemburgo, este plano pode ser benéfico para chegar a Espanha numa noite, seguindo a direção de Metz, Dijon e Montpellier, por exemplo.





O ministro francês dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, disse ainda existir "um projecto de linha que ligaria Estrasburgo e Luxemburgo a Barcelona, ​​passando por Metz, Nancy, Montpellier e Perpignan".



Os novos vagões deverão ser entregues a partir de 2025. Segundo o Secretário de Estado, França quer investir cerca de 800 milhões de euros em 300 vagões, cerca de 30 locomotivas e duas oficinas de reparação.



A título de curiosidade, a Gare d'Austerlitz, em Paris, oferece aos viajantes de primeira classe a oportunidade de tomar banho sem pagar na estação, avança a AFP. No futuro, os passageiros de segunda classe também poderão utilizar o serviço, mediante o pagamento de uma taxa.

Devagar, devagarinho no Luxemburgo

As condições do transporte ferroviário continua a ser um tema a discutir no Luxemburgo. Os viajantes terão de esperar mais quatro anos para terem ligação à internet nas carruagens, uma necessidade cada vez mais determinante para quem aproveita esse tempo para trabalhar, avança o Luxembourg Times.

Pouco mais de metade das estações estão atualmente equipadas com Wifi e quase todas as estações deverão ter uma ligação até ao final deste ano, mas o serviço a bordo levará muito mais tempo, disse o Ministro dos Transportes luxemburguês François Bausch, no início do ano.

Numa tentativa de conseguir que mais pessoas utilizem as redes ferroviárias, o Luxemburgo tornou todos os transportes públicos gratuitos em março de 2020, uma medida que custou 41 milhões de euros ao Estado.





