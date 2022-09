A medida visa uma melhor prevenção da saúde dos residentes, e foi anunciada este domingo pelo ministro da Saúde.

França vai oferecer consultas gratuitas para pessoas com 25, 45 e 65 anos

A França vai passar a oferecer consultas médicas gratuitas para os residentes em de três idades das suas vidas, aos 25 anos, 45 e 65 anos anunciou este domingo o ministro da Saúde francês, François Braun.

O objetivo é o reforço da prevenção da saúde no sistema de saúde do país, explicou François Braun numa entrevista ao JDD.

"Estamos a entrar na era da prevenção", declarou o governante salientando que com esta medida, que será incluída na próxima lei de financiamento da segurança social, a França vai cuidar melhor não só das crianças "que beneficiam de 20 exames até aos 16 anos de idade", como das gerações mais velhas.

Objetivos por idade

As consultas para os adultos de 25 anos, centram-se sobretudo "num balanço das vacinas tomadas, da sua atividade física, e dos possíveis vícios ou dificuldades ligadas ao início da sua vida profissional", frisou o ministro, sublinhando que estes utentes serão ainda alertados para "a necessidade de ter um médico de clínica geral e para o risco cardiovascular".

Aos 45 anos de idade, a consulta visa alertar para "a necessidade de participar no rastreio do cancro da mama, cólon ou próstata" e permitirá "uma avaliação da atividade física e possíveis problemas de saúde mental".

Finalmente, aos 65 anos de idade, "a prevenção da perda de autonomia, o rastreio do cancro e de todas as doenças que podem ser prevenidas" será analisada pelo médico na consulta gratuita. O ministro da saúde já tinha prometido "grandes reformas na política de saúde e prevenção", no início do mês, durante uma visita a Marselha.

