Todas as pessoas entre os 18 e s 49 (a partir dos 50 anos são prioritários) podem agendar a toma da vacina contra a covid-19.

França vai alargar vacinação contra a covid-19 a todos os adultos

O anúncio foi feito hoje pelo Governo francês e visa adiantar a campanha de vacinação contra a covid-19.

França vai disponibilizar as vacinas que sobram a toda a população adulta, sendo que a partir dos 50 anos vão ser considerados prioritários. Dos 18 aos 49 anos, vão poder agendar a vacinação para as vacinas que sobram. A medida entra em vigor na próxima semana, a 31 de maio, e tem como objetivo não desperdiçar doses de vacina.

França foi um dos países europeus mais lentos a arrancar com a campanha, mas o presidente francês Emmanuel Macron já fez saber que quer ter, até ao final do próximo mês, um terço da população com pelo menos uma dose.





