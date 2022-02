A máscara deixará de ser obrigatória em locais fechados - sujeitos ao passe de vacinação - a partir de 28 de fevereiro, com exceção dos transportes, foi anunciado esta sexta-feira.

Covid-19

França vai acabar com máscara em lugares fechados ainda em fevereiro

AFP A máscara deixará de ser obrigatória em locais fechados - sujeitos ao passe de vacinação - a partir de 28 de fevereiro, com exceção dos transportes, foi anunciado esta sexta-feira.

França continua a aligeirar as medidas sanitárias de combate à covid-19, numa altura em que o Governo acredita que a situação está controlada.

De acordo com o ministro da Saúde, Olivier Véran, nesta sexta-feira, "o passe de vacinação permite um contexto em que a pressão epidémica é bastante reduzida, e como já fizemos antes desta vaga, vamos eliminar a obrigatoriedade do uso de máscara nos estabelecimentos que recebem público".

O uso de máscara, que já não era obrigatório ao ar livre desde 2 de fevereiro, também deixa de ser "nos outros locais fechados sujeitos ao passe de vacinação", ou seja, estabelecimentos dedicados às atividades de lazer, restaurantes, bebidas estabelecimentos, feiras.

Por outro lado, "será mantida em transportes e locais fechados não sujeitos ao passe de vacinação", detalhou o ministério em comunicado de imprensa.

Fim da quarentena

"As pessoas de contato terão apenas que realizar um único teste (autoteste ou teste de antígeno ou teste de RT-PCR) em D2 (ou seja, dois dias após ter recebido a informação de ter estado em contato com uma pessoa com resultado positivo) em vez de três testes hoje (em D0, D2 e ​​D4)", especificou o ministério.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.