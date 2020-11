França segue, assim, o exemplo de outros países europeus como Dinamarca, Países Baixos ou Suécia.

França vai abater mil visons infetados com covid-19

Ana Patrícia CARDOSO França segue, assim, o exemplo de outros países europeus como Dinamarca, Países Baixos ou Suécia.

Seguindo o exemplo de outros países europeus, França também vai abater visons para conter a propagação da covid-19. As autoridades do país também detetaram a presença da covid-19 numa das suas quatro explorações de visons em Eure-et-Loir.

Foi decretado "o abate de todos os mil visons na quinta e a eliminação dos produtos destes animais", anunciaram os Ministérios da Agricultura, da Saúde e da Transição Ecológica. Das outras três explorações, uma foi poupada e "as análises ainda estão em curso nas outras duas". Os resultados são esperados no prazo de uma semana, lê-se no comunicado.

Para além da situação mais grave na Dinamarca, onde toda a população de visons foi abatida, foram descobertos casos nos Países Baixos, Suécia e Grécia. E alguns casos isolados em Itália e Espanha e também nos Estados Unidos.

Mutação irradicada, dizem autoridades dinamarquesas

Depois do abate de cerca de 17 milhões de visons em território dinamarquês, o governo já veio assegurar que a nova estirpe do coronavírus foi "muito provavelmente" erradicada. A mutação do vírus SARS-CoV-2 tinha sido encontrada também em 214 pessoas no país. Para evitar a propagação foram introduzidas novas restrições ao movimento na região dinamarquesa afetada.

