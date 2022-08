Confronto envolveu cerca de 30 pessoas, que carregavam paus e tacos de basebol.

Crime

França. Sete jovens, incluindo dois menores, baleados em rixa

AFP

Sete homens, incluindo dois menores, foram baleados na passada na terça-feira à noite durante uma rixa que envolveu dezenas de pessoas em Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise).

O confronto entre os envolvidos aconteceu por volta da 1h30, na rue du Tiers Pot, que fica no bairro Doucettes no distrito de Garges-les-Gonesse, França, e a polícia contou cerca de trinta pessoas que carregavam paus e bastões de basebol.

Cinco homens, com idades entre os 23 e os 35 anos, foram detidos perto do local da rixa, onde foram encontrados cartuchos de chumbo e várias manchas de sangue, relata a AFP.

Os feridos foram transferidos para vários hospitais da região parisiense.

"A investigação está em curso para determinar as circunstâncias do confronto", disse o gabinete do procurador de Pontoise.

