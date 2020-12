A França registou 11.022 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em 24 horas, muito acima do objetivo de 5.000 casos fixados pelo Governo para levantar as medidas de confinamento em 15 de dezembro, revelam dados oficiais hoje divulgados.

França regista 11.022 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

No decurso da semana que terminou, o número de novos testes positivos diários alternou entre 4.005 e 14.064, com uma média diária de 10.500. Hoje, a taxa de positividade era de 10,7%, inalterada desde há três dias, após várias semanas de recuo. A taxa situava-se há um mês em cerca de 20%.

O número de pacientes nos cuidados intensivos diminuiu para 3.210 contra 3.220 no sábado, indicam os dados da Saúde Pública de França.

O segundo critério estabelecido pelo executivo para pôr termo às restrições de deslocamento consiste em que o número de doentes nos cuidados intensivos estabilize entre os 2.500 e os 3.000.

"Temos objetivos [a alcançar] para 15 de dezembro, para o desconfinamento. Estamos um pouco inquietos", comentou a infectologista Karine Lacombe na cadeia televisiva BFM TV.

"Pensamos que até 15 de dezembro o número de pessoas nos cuidados intensivos será abaixo das 3.000", declarou. "Pelo contrário, o objetivo do número de contaminações abaixo de 5.000 [por dia] será complicado ou mesmo impossível, porque detetamos um ligeiro aumento que se tem confirmado nos últimos dias", acrescentou.

Por sua vez, o número de mortes no hospital por covid-19 continua a baixar, com 175 óbitos registados hoje, contra 216 no sábado e 284 na sexta-feira.

O número total de mortes em França desde março eleva-se a 55.155.

