Esquemas fraudulentos terão gerado prejuízos financeiros de "mais de sete milhões de euros" e também atingiram centros oftalmológicos do Grande Este, perto do Luxemburgo.

França. Rede de centros oftalmológicos investigada por suspeita de fraude

Uma rede de centros oftalmológicos está a ser investigada pelo Ministério Público parisiense desde o verão de 2021 por suspeita de fraude, estimada em mais de 7 milhões de euros.

No contexto de uma "operação de controlo nacional contra doze centros de saúde oftalmológicos pertencentes a uma única rede", lançada em outubro de 2020, foram reveladas "práticas de faturação não conformes", de acordo com um documento da Caixa nacional de seguro contra doenças (Cnam, na sigla em francês) consultado pela AFP.

Entre estes atos fraudulentos contam-se "dupla faturação ao seguro de saúde sobre o mesmo ato, atos fictícios, ou seja, atos faturados mas não realizados" ou "a faturação de atos medicamente redundantes cuja acumulação é proibida na nomenclatura", detalha o documento.

O prejuízo financeiro é estimado em "mais de sete milhões de euros", afirma o Cnam.

Fraude também atingiu centros do Grande Este

Entre junho de 2021 e junho de 2022, foram apresentadas vinte e seis queixas contra 12 centros localizados nas regiões de Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Normandia, Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire e Grande Este.

Uma queixa por fraude foi enviada a 15 de setembro ao Ministério Público de Paris, que centraliza todas as queixas, pela União Nacional de Oftalmologistas de França, disse o seu presidente, Thierry Bour, à AFP. "Alguns dos centros estão a funcionar normalmente, mas temos a impressão de que estão a tornar-se uma minoria e que estamos a assistir a uma generalização dos abusos", o que está a prejudicar a credibilidade da profissão, afirmou.

O Ministério Público de Paris confirmou à AFP que foi aberta uma investigação preliminar, a 6 de julho de 2021, por fraude e branqueamento de grupo organizado. As investigações foram confiadas ao Gabinete Central de Luta contra o Trabalho Ilegal (OCLTI) e à Plataforma de Identificação de Bens Criminais (PIAC).

A 13 de dezembro do ano passado foram efetuadas buscas a centros em Paris, na Ile de France e nas regiõess, acrescentou o Ministério Público. "Foram também realizadas audições de funcionários" e os artigos apreendidos durante as buscas foram processados, de acordo com a Cnam.

Oito centros atualmente sob investigação

Além disso, "oito outros centros de saúde oftalmológicos, todos situados na região de Ile-de-France, estão atualmente a ser inspecionados pelos serviços de seguros de saúde" e "as investigações confirmaram a suspeita de atos fictícios", acrescentou a caixa nacional de seguros de saúde, anunciando que em breve serão apresentadas novas queixas criminais.

O número de centros de saúde oftalmológicos que recebem mais de 500 doentes aumentou de 88 em 2015 para 157 em 2020, de acordo com a Cnam. O fundo do seguro de saúde intensificou os controlos no setor visual, particularmente nestes centros, que registaram "um aumento de 50% no custo médio dos cuidados por paciente". Houve ainda um aumento de 250% nos custos de despesas de 20 milhões de euros em 2015 para 69 milhões de euros em 2019.

