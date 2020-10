Murthe-et-Moselle, na fronteira com o Luxemburgo, é um dos departamentos afetados com o recolher obrigatório às 21h00. No total, são 46 milhões de pessoas abrangidas.

França. Recolher obrigatório para mais 38 departamentos

Ana Patrícia CARDOSO Murthe-et-Moselle, na fronteira com o Luxemburgo, é um dos departamentos afetados com o recolher obrigatório às 21h00. No total, são 46 milhões de pessoas abrangidas.

O Governo francês anunciou, na passada quinta-feira, que o recolher obrigatório, já em vigor em 16 departamentos, iria alargar-se a outros 38 e à Polinésia.

Governo francês estuda prolongar estado de emergência até fevereiro O Governo francês está a estudar o prolongamento do estado de emergência no país até 16 de fevereiro de 2021, com algumas restrições a poderem prolongar-se até abril, devido à covid-19, indicou hoje o executivo.

Esta é mais uma medida do executivo no combate ao coronavírus. No entanto, o Primeiro-Ministro, Jean Castex, salvaguardou que "medidas mais duras" estão a ser estudadas, inclusive, alargar o estado de emergência até fevereiro, como foi falado durante esta semana. Castex garante que novembro será um mês de "tentativas" para travar o vírus, cita o L'essentiel.

"O recolher obrigatório será aplicado das 21h às 6h nos departamentos em questão e por um período de seis semanas", disse o chefe de governo, garantindo que a "situação é grave e a circulação do vírus está a atingir um nível extremamente elevado".

Lista dos departamentos com recolher obrigatório:

Bouches-du-Rhône,

Essonne,

Haute-Garonne,

Hauts-de-Seine,

Hérault, Isère,

Loire,

Nord,

Paris,

Rhône,

Seine-et-Marne,

Seine-Maritime,

Seine-Saint-Denis,

Val-de-Marne,

Val-d'Oise,

Yvelines.

Ain,

Alpes-Maritimes,

Ardèche,

Ardennes,

Ariège,

Aube,

Aveyron,

Bas-Rhin,

Calvados,

South Corsica,

Côte-d'Or, Drôme,

Gard,

Haute-Corse,

Haute-Loire,

Haute-Savoie,

Haute-Vienne,

Hautes-Alpes,

Hautes-Pyrénées,

Ille-et-Vilaine,

Indre-et-Loire,

Jura,

Loiret,

Lozère,

Maine-et-Loire,

Marne,

Meurthe-et-Moselle,

Oise, Pas-de-Calais,

Puy-de-Dôme,

Pyrénées-Atlantiques,

Pyrénées-Orientales,

Saône-et-Loire,

Savoie,

Tarn,

Tarn-et-Garonne,

Var,

Vaucluse.

