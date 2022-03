França recebeu mais de 10 mil refugiados da Ucrânia

Imprensa Jornalista do Contacto nomeado para o Prémio de Excelência Jornalística do Citi 2022

Na semana passada, Ricardo J. Rodrigues foi finalista do Amnesty Mediepräis, prémio de jornalismo atribuído pela Amnistia Internacional, com a reportagem "As mulheres que o paraíso maltrata", publicado no Contacto em março de 2021.