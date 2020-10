O país quer proibir a tradição que submete algumas mulheres a exames físicos de virgindade. Associações alertam que a mera punição pode pôr as mulheres em risco.

Sociedade 3 min.

França quer punir médicos que fizerem "testes de virgindade"

O país quer proibir a tradição que submete algumas mulheres a exames físicos de virgindade. Associações alertam que a mera punição pode pôr as mulheres em risco.

O governo francês quer começar a aplicar penas de prisão e multas para os médicos que passarem os chamados testes ou certificados de virgindade, usados em alguns casamentos religiosos tradicionais.

A proposta de lei, que será apresentada em dezembro, no Parlamento, prevê um ano de prisão e uma multa de 15.000 euros para qualquer médico ou profissional de saúde que emita esse tipo de cerificado.



Segundo a imprensa internacional, a medida faz parte de um projeto legislativo que visa reforçar os valores seculares franceses e combater aquilo que o Presidente Emmanuel Macron designa de "separatismo islâmico".

O canal France 3 avança que cerca de 30% dos médicos franceses dizem ter sido solicitados a emitir esses certificados e a que a maioria diz recusar fazê-lo. Mas há quem aceda para evitar um destino pior a quem o pede.



É o caso da ginecologista Ghada Hatem, que, em declarações à France Inter News, admite já ter passado esses certificados a mulheres e raparigas que temiam represálias físicas dos parentes ou a desonra familiar.

Apesar disso, refere que em França esses casos serão residuais, "São-me pedidos [certificados] por cerca de três mulheres no máximo, todos os anos", ilustra, acrescentando que os pedidos são maioritariamente feitos por raparigas muçulmanas do Magrebe.

A Organização Mundial de Saúde diz que a prática de inspecionar o hímen visualmente ou com os dedos, além de violar os direitos humanos, não pode provar se uma mulher ou rapariga teve ou não relações sexuais vaginais. Também viola os seus direitos humanos.

Marlène Schiappa, Ministra francesa responsável pela Cidadania, afirma que o projeto de lei deverá também incluir punições para familiares que exijam "testes de virgindade", como pais ou noivos.

De acordo com a ministra, a nova lei deverá também proibir "certificados de conveniência não relacionados com a saúde de uma pessoa", tais como "uma chamada alergia certificada ao cloro, geralmente utilizada para manter as raparigas afastadas das atividades desportivas e da piscina".

Associação alerta que que não basta punir

A ANCIC, uma associação francesa que dá conselhos sobre contraceção e sobre o aborto, disse apoiar a posição do governo contra os "testes de virgindade", mas lembrou que em alguns casos as mulheres que os pedem estão em perigo real.

"Uma proibição iria simplesmente negar a existência de tais práticas comunitárias, sem as fazer desaparecer", refere o organismo, citado pela BBC, acrescentando que a questão "deve ser abordada de forma diferente", numa base "educacional", para que não só as mulheres, mas também os homens "se libertem e rejeitem o peso destas tradições".

"É necessário que haja uma base educacional, para informar, discutir, prevenir e dar apoio."

Uma polémica complexa

As mulheres muçulmanas podem ser rejeitadas pelas suas famílias e pela comunidade local, e algumas punidas fisicamente, por terem tido relações sexuais antes do casamento.

Mas a prática não é exclusiva do islamismo. Muitos outros grupos religiosos tradicionais submetem igualmente mulheres e raparigas a provas que atestem que são "puras", antes do casamento.



Também não é apenas para efeito de casamento ou por motivos religiosos que os chamados "testes de virgindade" são usados. Segundo a ONU, que defende que os mesmos devem ser interrompidos, estes testes são feitos, por vezes, em investigações de violação ou em recrutamento para forças de segurança.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.