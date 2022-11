Os deputados querem prevenir um eventual retrocesso semelhante ao que tem acontecido nos Estados Unidos.

França quer inscrever direito ao aborto na constituição

Os deputados querem prevenir um eventual retrocesso semelhante ao que tem acontecido nos Estados Unidos.

Os deputados da Assembleia Nacional deram esta quarta-feira luz verde à inclusão do direito ao aborto na Constituição, para prevenir um eventual retrocesso semelhante ao que tem acontecido nos Estados Unidos. Mas a iniciativa não será bem sucedida se o Senado continuar a opor-se.

"Nenhuma mulher pode ser privada do direito à interrupção voluntária da gravidez": o pequeno texto adotado na quarta-feira pela comissão das leis, apresentado pela líder parlamentar da Renaissance, Aurore Bergé, deverá ser examinado no hemiciclo da Assembleia na semana de 28 de novembro.

Outro texto que quer gravar este direito na lei fundamental, proposto pela seu homóloga Mathilde Panot, do LFI, deverá chegar a discussão antes disso, a 24 de novembro, após uma passagem em comissão agendada para a próxima semana.

"Independentemente do grupo que propõe esta iniciativa", Aurore Bergé congratula-se com o facto de "parecer estar a emergir uma maioria na Assembleia" sobre o assunto.

"Não é pelo simbolismo, nem pelo oportunismo político, é porque nos cabe dar este passo decisivo em conjunto", elaborou a deputada, que voltou à Assembleia especialmente para discutir o tema, após dar à luz no final de outubro. "Volto já para junto da minha filha", atirou em resposta àqueles "que possam interrogar-se sobre a sua presença".

Direito está a ser minado na UE, dizem deputados

A sua iniciativa, como a da LFI, tinha sido anunciada em junho, na sequência de uma decisão estrondosa do Supremo Tribunal dos EUA que ditou o fim do aborto como um direito constitucional.

Os defensores do direito ao aborto na Constituição, tanto na maioria presidencial como na esquerda, assinalam que este também está a ser minado nos países europeus. Citam as restrições recentemente introduzidas na Polónia e as suas preocupações sobre países como a Hungria e mesmo a Itália.

Em França, "as associações testemunham a presença de movimentos poderosos, frequentemente coordenados a nível europeu, que promovem a supressão ou restrição do direito ao aborto", observou Aurore Bergé, acrescentando que "não devemos esperar até já não podermos agir para nos indignarmos".

"Finalmente, a maioria presidencial acordou", ironizou a deputada Pascale Martin, recordando que a constitucionalização do direito ao aborto esteve "durante anos no programa" do Insoumis.

Para além do direito ao aborto, os deputados dos vários partidos da esquerda defenderam, sem êxito, que o direito à contraceção também pudesse ser consagrado na Constituição, tal como na proposta de lei apresentada pelo LFI.

Direita critica "acesso incondicional e absoluto"

Os representantes eleitos do LR e da RN, por outro lado, mostram uma grande relutância em relação ao texto.

"O direito ao aborto não está de forma alguma ameaçado em França", argumentou a deputada Pascale Bordes, criticando uma formulação que "sugere que o acesso seria incondicional e absoluto".

A deputada do LR, Virginie Duby-Muller, lamentou o facto de o tekma ter sido "instrumentalizado em nome de brigas políticas" entre a maioria e a esquerda, com a apresentação de textos concorrentes. Pediu especialmente que a constitucionalização do direito ao aborto fosse acompanhada pela do "respeito por cada ser humano desde o início da vida, por uma questão de equilíbrio", emenda que foi rejeitada.

Para o LR, em qualquer caso, o texto "não pode ser bem sucedido" mesmo que seja adotado pela Assembleia, visto que o Senado, com maioria de direita, rejeitou um projeto de lei semelhante, apoiado pelo governo, em primeira leitura, a 19 de outubro.

Contudo, qualquer projeto de lei constitucional deve ser aprovado nos mesmos termos por ambas as assembleias antes de ser submetido a um referendo.

A única forma de evitar a fase final do referendo seria se a iniciativa de revisão da Constituição viesse do executivo, com o Presidente da República a optar por submeter o projeto de lei às duas assembleias reunidas no Congresso para adoção final.

Os deputados devem estabelecer "um pressuposto basilar", insistiu Aurore Bergé, acreditando que nada impediria, após a adoção pela Assembleia, a abertura de "outro caminho legislativo" por parte do governo.

